Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:

13,005 EUR -1,10% (30.01.2017, 15:22)



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

13,018 EUR -0,92% (30.01.2017, 15:36)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 13.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (31.01.2017/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Uniper-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Energieunternehmens Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Seit dem Börsengang im September habe die Uniper-Aktie eine konstruktive Entwicklung genommen. In der Vorwoche dürfte der Titel mit 14,35 EUR aber zunächst ein wichtiges Hoch ausgeprägt haben. Der vor sechs Tagen ausgeprägte "shooting star" werde durch die negative Kerze der abgelaufenen Woche bestätigt, so dass nun zusätzlich ein weiteres negatives Candlestickmuster in Form eines "evening stars" zu Buche stehe.Aufgrund der beschriebenen Rahmenbedingungen rücke die Haltezone aus dem 38,2%-Fibonacci-Retracement des Hausseimpulses von Anfang Dezember (13,09 EUR), der 38-Tages-Linie (akt. bei 13,02 EUR) sowie dem Hoch von Anfang November bei 12,92 EUR in den Fokus. Falle die angeführte Bastion, müssten Anleger weitere Kursabschläge einkalkulieren. Die Hoch- und Tiefpunkte bei 12,37/30 EUR - verstärkt durch die 61,8%-Korrektur der oben genannten Aufwärtsbewegung (12,30 EUR) - würden dann den nächsten Auffangbereich definieren, bevor die Tiefs bei 11,25/04 EUR auf die Agenda rücken würden.Börsenplätze Uniper-Aktie: