Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:

25,19 EUR -0,36% (28.02.2018, 09:26)



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

25,20 EUR +0,12% (28.02.2018, 09:34)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 13.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (28.02.2018/ac/a/d)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) von 27 auf 26 Euro.Der Dividendenvorschlag für 2017 sei auf 0,74 Euro je Aktie (alt: 0,69 Euro je Aktie) angehoben worden, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Damit liege die Ausschütungsquote bei 75% und an der unteren Grenze der Guidance. Der erhöhte Dividendenvorschlag impliziere eine ansprechende Dividendenrendite von 2,9%. Der neue Großaktionär Fortum sei für Uniper ein weiteres Stabilisierungselement.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Uniper-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 27 auf 26 Euro reduziert. (Analyse vom 28.02.2018)Börsenplätze Uniper-Aktie: