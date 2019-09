Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:

28,19 EUR +1,08% (03.09.2019, 16:42)



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

28,18 EUR +1,11% (03.09.2019, 16:49)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (03.09.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Kraftwerkbetreibers Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Das Papier des Versorgers sei zuletzt etwas seitwärts gelaufen. Uniper sei aber eine Art Sonderstory, die aber in einem schwierigen Martumfeld wie jetzt gerade sehr begehrt seien. Der finnische Großaktionär Fortum würde Uniper gerne übernehmen. Es gebe jedoch Auflagen von den russischen Wettbewerbsbehörden, denn eine Wasseraufbereitungsanlage in Russland von Uniper gelte als strategisch. Fortum dürfe deshalb die Mehrheit beim deutschen Versorger nicht übernehmen. Die Suche nach einer Lösung werde wahrscheinlich auch von dem Hedgefonds-Manager Paul Singer unterstützt, der auch bei Uniper engagiert sei. Wenn alles gut gehe, seien Kurse der Uniper-Aktie von deutlich mehr als 30 Euro möglich, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 03.09.2019)Das vollständige Interview mit Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Uniper-Aktie: