Uniper-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 40,00 Sector perform RBC Capital Markets John Musk 21.02.2022 34,00 Sell Goldman Sachs Alberto Gandolfi 16.02.2022 42,00 Hold Deutsche Bank James Brand 15.02.2022 35,50 Market-Perform Bernstein Research Deepa Venkateswaran 24.01.2022 39,30 Neutral Credit Suisse Wanda Serwinowska 17.01.2022 36,00 Underweight Barclays Peter Crampton 05.01.2022 35,50 Overweight J.P. Morgan Javier Garrido 14.12.2021 40,00 Halten Nord LB Holger Fechner 08.12.2021 38,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 17.11.2021



Börsenplätze Uniper-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

36,20 EUR -1,28% (22.02.2022, 08:14)



Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:

37,91 EUR -1,30% (21.02.2022)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (22.02.2022/ac/a/d)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 42,00 oder 34,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Uniper-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Uniper SE wird am 23.02.2022 ihre Zahlen für das vierte Quartal 2021 veröffentlichen.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 21. Februar zu entnehmen ist, rechne der Energiekonzern wegen eines herausfordernden Marktumfeldes 2022 mit einem tendenziell stagnierenden Ergebnis. Der Konzern peile im laufenden Jahr ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 1,0 bis 1,3 Milliarden Euro an. Für das Geschäftsjahr 2021 liege der Zielbereich bei 1,05 bis 1,3 Milliarden Euro. Unter dem Strich erwarte der Konzern 2022 ein bereinigtes Nettoergebnis von 0,8 bis 1,1 Milliarden Euro nach erwarteten 0,85 bis 1,05 Milliarden Euro für 2021. Nach Angaben von Uniper lägen beide Prognose-Spannen für 2022 über den aktuellen Markterwartungen.Wegen der hohen Volatilität an den Energiemärkten wolle das Management für 2021 eine Mindestdividende von sieben Cent je Aktie vorschlagen. Im Vorjahr habe der Konzern noch eine Dividende von 1,37 Euro gezahlt.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Uniper-Aktie anbetrifft, hat James Brand, Analyst der Deutschen Bank, in einer Studie vom 15.02.2022 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel von "buy" auf "hold" herabgestuft. Das Kursziel wurde bei 42,00 Euro belassen. Der Ausblick des Energiekonzerns für 2022 dürfte deutlich über den Markterwartungen liegen, so der Analyst. Es gebe aber gewisse Unsicherheiten durch geopolitische Entwicklungen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Uniper-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Uniper-Aktie auf einen Blick: