Kursziel

Uniper-Aktie

(EUR) Rating

Uniper-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 28,40 Halten Independent Research Holger Fechner 13.05.2020 18,00 Underperform Bernstein Research Deepa Venkateswaran 07.05.2020 20,00 Reduce Kepler Cheuvreux Ingo Becker 07.05.2020 20,00 Underperform RBC Capital Markets John Musk 07.05.2020 30,50 Overweight J.P. Morgan Vincent Ayral 07.05.2020

Börsenplätze Uniper-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

25,38 EUR 0,00% (18.05.2020, 08:02)



Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:

24,68 EUR +1,40% (15.05.2020)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (18.05.2020/ac/a/d)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 30,50 oder 18,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Uniper-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Uniper SE hat am 07.05.2020 ihre endgültigen Zahlen für das erste Quartal 2020 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 07. Mai zu entnehmen ist, habe Uniper im ersten Quartal von einem robusten Anstieg des Gasgeschäfts profitiert. Zudem hätten die Wasser- und Kernkraftwerke dank höherer Strompreise und Produktionsmengen mehr verdient. Wie bereits bekannt, habe Uniper seinen Nettogewinn von 117 Mio. Euro auf 499 Mio. Euro erhöht. An der Prognose halte das Unternehmen zudem fest. Der Energiekonzern Uniper sehe sein Geschäft durch die Corona-Pandemie kaum beeinträchtigt. Die Auswirkungen seien "begrenzt", habe Finanzvorstand Sascha Bibert bei der Vorlage der Zahlen erklärt.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Uniper-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von J.P. Morgan, Vincent Ayral, sie in einer Analyse vom 07.05.2020 weiterhin von "neutral" auf "overweight" hochgestuft und das Kursziel von 28,50 auf 30,50 Euro angehoben. Der Großaktionär Fortum werde beim Energiekonzerns aufs Ganze gehen müssen, um deutliche Synergien zu heben, o der Analyst. Die Wartezeit werde den Aktionären der Deutschen mit einer hohen Dividendenrendite versüßt.Die niedrigste Kursprognose für die Uniper-Aktie kommt von Bernstein Research. Analystin Deepa Venkateswaran hat das Wertpapier in einer Analyse vom 07.05.2020 weiterhin mit dem Votum "underperform" eingestuft. Das Kursziel wurde bei 18,00 Euro belassen. Der Jahresstart des Versorgers sei zwar stark gewesen. Angetrieben worden sei dies aber durch Effekte, die nichts an ihrer Meinung zur Aktie ändern würden.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Uniper-Aktie auf einen Blick: