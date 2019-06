Kursziel

Uniper-Aktie

(EUR) Rating

Uniper-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 26,00 Neutral Goldman Sachs Alberto Gandolfi 20.05.2019 24,00 Verkaufen Independent Research Sven Diermeier 16.05.2019 28,00 Buy Deutsche Bank James Brand 08.05.2019 20,00 Underperform Jefferies Ahmed Farman 07.05.2019 22,00 Underperform Bernstein Research Deepa Venkateswaran 07.05.2019 28,70 Buy UBS Sam Arie 07.05.2019 24,00 Neutral J.P. Morgan Vincent Ayral 07.05.2019 17,00 Reduce Kepler Cheuvreux Ingo Becker 07.05.2019 25,00 Underperform RBC Capital Markets John Musk 07.05.2019

Börsenplätze Uniper-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:

25,97 EUR +0,97% (06.06.2019, 15:49)



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

25,98 EUR +1,25% (06.06.2019, 16:01)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (06.06.2019/ac/a/d)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 28,70 oder 17,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Uniper-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Uniper SE hat am 07.05.2019 ihre Zahlen für das erste Quartal 2019 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 07. Mai zu entnehmen ist, habe der Energiekonzern operativ im ersten Quartal Federn lassen müssen. Höhere Kosten für CO2-Zertifikate, fehlende Erträge aus dem derzeit ausgesetzten britischen Kapazitätsmarkt sowie geringere Beiträge aus dem Gas- und Flüssiggasgeschäft hätten belastet. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern sei daher von 350 auf 185 Millionen Euro gesunken. Unter dem Strich habe der Kraftwerkskonzern jedoch mehr verdient. Dies habe an positiven Effekten bei der Bewertung von Rohstoffderivaten gelegen, mit denen Uniper sein Strom- und Gasgeschäft gegen Preisschwankungen absichere. Das Nettoergebnis sei so von 114 auf 768 Millionen Euro gestiegen. Den Ausblick für das Geschäftsjahr habe Uniper bestätigt.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Uniper-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der UBS, Sam Arie, in einer Aktienanalyse vom 07.05.2019 sein "buy"-Rating mit einem Kursziel von 28,70 Euro bestätigt. Das Unternehmen habe in einem schwierigen ersten Quartal die Ergebniserwartung erfüllt, so der Analyst. Im weiteren Jahresverlauf müsse man aber zulegen, um die bestätigten Ziele zu erreichen.Die niedrigste Kursprognose für die Uniper-Aktie kommt von Kepler Cheuvreux. Ingo Becker, Aktienanalyst von Kepler Cheuvreux, hat in einer Aktienanalyse vom 07.05.2019 das "reduce"-Votum für das Wertpapier mit einem Kursziel von 17,00 Euro bestätigt. In Bezug auf das Gesamtjahr scheine der Versorger auf Kurs zu sein, so Becker. Der Aktienkurs sei jedoch übertrieben hoch und der finnische Fortum-Konzern, der knapp 50% halte, habe sich noch nicht klar zu seinen Absichten geäußert.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Uniper-Aktie auf einen Blick: