Kursziel

Uniper-Aktie

(EUR) Rating

Uniper-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 28,00 Buy Deutsche Bank James Brand 10.12.2018 28,50 Buy UBS Sam Arie 30.11.2018 17,00 Reduce Kepler Cheuvreux Ingo Becker 28.11.2018 20,00 Underperform Jefferies Ahmed Farman 28.11.2018 22,00 Market-Perform Bernstein Research Meike Becker 27.11.2018 17,00 Reduce HSBC Adam Dickens 22.11.2018 23,10 Sell Goldman Sachs Alberto Gandolfi 23.11.2018 19,60 Reduce Commerzbank Tanja Markloff 20.11.2018 26,00 Neutral Credit Suisse Mark Freshney 19.11.2018 24,00 Verkaufen Independent Research Sven Diermeier 15.11.2018 20,00 Underweight J.P. Morgan Vincent Ayral 13.11.2018 24,00 Underperform RBC Capital Markets John Musk 13.11.2018



Börsenplätze Uniper-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:

22,34 EUR -1,85% (14.12.2018, 16:10)



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

22,36 EUR -1,54% (14.12.2018, 15:41)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (14.12.2018/ac/a/d)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 28,50 oder 17,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Uniper-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Uniper SE hat am 13.11.2018 ihre Zahlen für das dritte Quartal 2018 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 13.11.2018 zu entnehmen ist, stecke der Kraftwerkskonzern auch nach neun Monaten weiter in den roten Zahlen fest. Der Nettoverlust habe 550 Mio. Euro betragen. Im Vorjahr habe Uniper noch einen Gewinn von 683 Mio. Euro erzielt. Grund seien negative Bewertungseffekte aus Rohstoff-Derivaten von insgesamt 731 Mio. Euro. Mit diesen sichere das Unternehmen im Handelsgeschäft unter anderem die langfristigen Strom- und Gaspositionen gegen Preisschwankungen ab. Uniper habe seine Positionen zu einem früheren Zeitpunkt zu einem niedrigeren Preis abgesichert. Die Strompreise lägen aber nun höher.Dazu kämen Abschreibungen für die Kraftwerksblöcke Datteln 4 in Q4 sowie Provence 4 in Q3, die in Summe 361 Mio. Euro ausgemacht hätten. Das bereinigte operative Ergebnis sei um knapp 60% auf 386 Mio. Euro gesunken. Neben einer schwächeren Entwicklung in Q3 hätten sich weiter wegfallende Ergebnisbeiträge aus dem verkauften Gasfeld in Yushno Rosskoje sowie die Stilllegung von Kraftwerksblöcken ausgewirkt. Für das Gesamtjahr habe sich Uniper etwas pessimistischer gezeigt: Zwar habe der Konzern bekräftigt, im Geschäftsjahr ein bereinigtes EBIT von 0,8 bis 1,1 Mrd. Euro erreichen zu wollen, gehe jetzt jedoch davon aus, "eher" das untere Ende der Spanne zu erreichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Uniper-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der UBS, Sam Arie, in einer Branchenstudie vom 30.11.2018 sein "buy"-Rating bestätigt und das Kursziel bei 28,50 Euro belassen. Für die regulierten europäischen Versorger sollte sich 2018 als ein herausforderndes Jahr erweisen, so der Analyst. Unter den halbregulierten Versorgern ziehe er jene mit höherem Gewinn- und Dividendenwachstum vor.Eine der niedrigsten Kursprognose für die Uniper-Aktie kommt von Kepler Cheuvreux. Ingo Becker, Aktienanalyst von Kepler Cheuvreux, hat in einer Aktienanalyse vom 28.11.2018 das "reduce"-Votum für das Wertpapier mit einem Kursziel von 17,00 Euro angesichts anhaltender Spekulationen über einen Erwerb von weiteren Anteilen durch Fortum bestätigt. Er empfehle nicht, darauf zu setzen.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Uniper-Aktie auf einen Blick: