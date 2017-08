Berlin (www.aktiencheck.de) - Das Statistische Bundesamt hat am heutigen Mittwoch die neuen Zahlen der Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen veröffentlicht, so die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in einer aktuellen Pressemitteilung. Dazu erklärt der familienpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Marcus Weinberg:Angesichts der hohen Anzahl an Inobhutnahmen ist es wichtig, sich damit zu beschäftigen, warum der Staat immer öfter in Familien eingreift und immer mehr Kinder in Obhut genommen werden. Liegt es an einer Zunahme von Erziehungsversagen und Überforderung von Eltern, an erhöhter Wachsamkeit oder an einer Absenkung der Eingriffsschwelle? An der Höhe der Ausgaben für die Hilfen zur Erziehung, die allein von 2014 auf 2015 um eine Milliarde auf rund 10,3 Mrd. Euro gewachsen sind, dürfte es weniger liegen.Der Union ist es ein zentrales familienpolitisches Anliegen, dass kein Kind zu früh und kein Kind zu spät aus der Familie genommen wird. Wir wollen uns mit den Ursachen für den Anstieg im Detail beschäftigen. Die Unionsfraktion wird sich daher in der kommenden Legislaturperiode dafür einsetzen, dass eine unabhängige wissenschaftliche Untersuchung der Hintergründe der steigenden Inobhutnahmen erfolgt." (23.08.2017/ac/a/m)