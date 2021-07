Der britische Lebensmittelgigant Unilever (ISIN: GB00B10RZP78, WKN: A0JNE2, Ticker-Symbol: UNVB) habe die Umsatzerwartungen übertreffen können, erwarte jedoch für heuer Druck seitens der Inflation, weshalb man beim Ausblick geschwächelt habe. Für die Aktie sei es um 5,9% nach unten gegangen.



Gesucht gewesen seien dagegen zeitweilig die Aktien der US-Telekomgesellschaft AT&T (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T), zumal dank eines starken Kundenwachstums die Gesamtjahresziele hätten angehoben werden können. Dabei hätten aber auch Rabatte geholfen. Unter dem Strich sei am Ende des Handelstages dann noch ein Plus von 0,5% zu Buche gestanden.



Der Chemiekonzern Dow (ISIN: US2605571031, WKN: A2PFRC, Ticker-Symbol: 2OY) habe bei Ergebnis und Umsatz die Markterwartungen übertroffen.



Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) habe zwar die Umsatz-, Margen- und Gewinnerwartungen für das zweite Quartal übertreffen können, jedoch dürfte der Ausblick auf das Gesamtjahr die Marktteilnehmer nicht überzeugt haben, weshalb die Aktie nachbörslich um 2% nachgegeben habe. (23.07.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der Schweizer Pharmakonzern Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) konnte die Umsatzerwartungen im abgelaufenen Halbjahr leicht übertreffen und die Gewinnerwartungen punktgenau erfüllen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Ausblick sei bestätigt worden. Dennoch sei der Aktie im Handelsverlauf die Luft ausgegangen. Sie habe 3,1% im Minus geschlossen.