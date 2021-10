Tradegate-Aktienkurs Unilever-Aktie:

46,285 EUR +0,39% (26.10.2021, 12:54)



London Stock Exchange-Aktienkurs Unilever-Aktie:

3.896,50 GBp +0,44% (26.10.2021, 12:40)



ISIN Unilever-Aktie:

GB00B10RZP78



WKN Unilever-Aktie:

A0JNE2



Ticker-Symbol Unilever-Aktie:

UNVB



Kurzprofil Unilever PLC:



Unilever PLC (ISIN: GB00B10RZP78, WKN: A0JNE2, Ticker-Symbol: UNVB) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten. (26.10.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein Anlagevotum für die Aktie von Unilever PLC (ISIN: GB00B10RZP78, WKN: A0JNE2, Ticker-Symbol: UNVB) auf.Die Umsatzzahlen für das Q3 2021 hätten sowohl auf berichteter Basis (+4,0% y/y auf 13,45 Mrd. Euro) als auch organisch (+2,5% y/y) im Rahmen der Analystenprognose (13,21 Mrd. Euro bzw. +2,5% y/y) sowie des Marktkonsens gelegen. Dabei habe Unilever auf breiter Front deutlich von Preiserhöhungen (+4,1 Prozentpunkte (PP)) profitiert. Der Ausblick für 2021 sei bestätigt worden (organisches Umsatzwachstum innerhalb der langjährigen Zielsetzung von 3% bis 5% y/y; bereinigte operative Marge in etwa auf dem Vorjahresniveau (18,5%)), was Lusebrink margenseitig angesichts des von Unilever erwarteten stark erhöhten Niveaus der Kosteninflation positiv werte. Der Analyst halte ihn für erreichbar. Unilever wolle auf die Kosteninflation weiterhin in allen Produktkategorien und Märkten mit Preismaßnahmen reagieren.Lusebrink behalte seine Prognosen für 2021e (u.a. EPS berichtet: 2,17 Euro; EPS bereinigt: 2,43 Euro) bei und reduziere sie für 2022e (u.a. EPS berichtet: 2,32 (alt: 2,36) Euro; EPS bereinigt: 2,60 (alt: 2,64) Euro) mehrheitlich. Die hohe Kosteninflation und die im Februar vorgestellte Wachstumsstrategie (Restrukturierungskosten in 2021 und 2022 von rund 1 Mrd. Euro pro Jahr) würden das Margenpotenzial zunächst deutlich begrenzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Unilever-Aktie: