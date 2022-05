Tradegate-Aktienkurs Unilever-Aktie:

3.632,00 GBp +0,28% (05.05.2022, 12:30)



GB00B10RZP78



A0JNE2



UNVB



ULVR



Unilever PLC (ISIN: GB00B10RZP78, WKN: A0JNE2, Ticker-Symbol: UNVB, London Stock Exchange-Symbol: ULVR) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten. (05.05.2022/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Unilever: Robustes Wachstum im Startquartal - AktienanalyseDer Konsumgüterkonzern Unilever (ISIN: GB00B10RZP78, WKN: A0JNE2, Ticker-Symbol: UNVB, London Stock Exchange-Symbol: ULVR) ist mit einem robusten Wachstum ins Jahr gestartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.So seien die Erlöse im ersten Quartal um 11,8 Prozent auf 13,8 Mrd. Euro gestiegen, wie der Konzern mitgeteilt habe. Auf vergleichbarer Basis habe das Plus 7,3 Prozent betragen. Analysten hätten lediglich einen Anstieg um 4,4 Prozent erwartet. Das überraschend gute Abschneiden gehe in erster Linie auf Preiserhöhungen zurück, sie hätten insgesamt mehr als acht Prozent zum Wachstum beigetragen. Das Verkaufsvolumen sei dagegen um ein Prozent gesunken.Beim Umsatzwachstum sei der Konzern daher nun etwas optimistischer: Das Plus solle 2022 am oberen Ende der angepeilten Spanne von 4,5 bis 6,5 Prozent landen. Gleichzeitig gehe das Unternehmen jedoch wegen des Ukraine-Kriegs von deutlich höheren Kosten aus. So kalkuliere Unilever nun mit Belastungen von 2,7 Mrd. Euro für das zweite Halbjahr, 1,2 Mrd. Euro mehr als zuvor veranschlagt. Zwar wolle man mit Preiserhöhungen gegensteuern. Angesichts der immer weiter steigenden Kosten dürfte die bereinigte operative Marge 2022 aber eher am unteren Ende der bisher in Aussicht gestellten 16 bis 17 Prozent liegen, so der Konzern. Für Bruno Monteyne vom US-Analysehaus Bernstein Research kein Grund, die Einstufung "market perform" für die Aktie zu überdenken. Die schwächeren Margenziele hätten nicht überrascht.Auch die Börse habe den Prognosen und Zahlen mehr Positives als Negatives abgewinnen können. Die Unilever-Aktie stieg binnen zwei Wochen um mehr als fünf Prozent - und hat damit nun gute Chancen, den übergeordneten Abwärtstrend zu brechen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 17/2022)Börsenplätze Unilever-Aktie: