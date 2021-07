Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, belässt daher sowohl die "Kauf"-Empfehlung, als auch das Kursziel von EUR 54,00 aufrecht. Letzteres ergebe sich mittels eines relativen Bewertungssatzes, welcher basierend auf KGV-Multiples auch eine im historischen Vergleich vertretbare Prämie zum Sektor und zum Gesamtmarkt berücksichtige. (Analyse vom 23.07.2021)



Kurzprofil Unilever PLC:



Unilever PLC (ISIN: GB00B10RZP78, WKN: A0JNE2, Ticker-Symbol: UNVB) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten. (23.07.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Unilever PLC (ISIN: GB00B10RZP78, WKN: A0JNE2, Ticker-Symbol: UNVB) weiterhin zu kaufen.Der Lebensmittelgigant Unilever, welcher die niederländisch-britische Struktur aufgelöst und seinen Hauptsitz mittlerweile nach London verlegt habe, hinke weiter in der Performance hinterher. Dies treffe sowohl im Vergleich zum breiten Markt im Allgemeinen als auch in Relation zum Gesamtsektor im Speziellen zu. Das jüngst vorgelegte Zahlenwerk sei dabei eigentlich solide ausgefallen. Aussagen des Konzerns zur Inflationsdynamik hätten jedoch die Aktionäre verschreckt, sodass das Papier mittlerweile wieder auf dem Stand von Mitte April notiere.Das operative Umfeld habe sich leicht verbessern können, bleibe aber volatil. Die Einschränkungen des täglichen Lebens würden weltweit anhalten und sich auf die Dynamik der Vertriebskanäle, den Umsatzmix und das Verbraucherverhalten auswirken. Obwohl erneute Restriktionen in Indien den Markt im zweiten Quartal beeinträchtigt hätten, seien sie zum Vergleichzeitraum des letzten Jahres weniger stark ins Gewicht gefallen. In China habe sich die Normalisierung fortgesetzt, wobei das Marktwachstum aber immer noch unter dem Vorkrisenniveau liege. Die Märkte in Nordamerika und Europa seien im zweiten Quartal rückläufig gewesen, was auf die abnehmende Dynamik des Nachfrageschubs bei Haushaltsnahrungsmitteln und Hygieneprodukten zurückzuführen sei.Der Umsatz im ersten Halbjahr habe bei EUR 25,79 Mrd. gelegen, wobei davon EUR 13,45 Mrd. im zweiten Quartal erwirtschaftet worden seien. Zum Vergleich: Im Vorjahr seien es EUR 25,71 Mrd. bzw. EUR 13,29 Mrd. gewesen. Der Umsatz in der Sparte Beauty and Care sei um 3,3% gestiegen, wobei 1,8% auf steigende Volumina zurückzuführen seien. Im Home Care Bereich hätten die Umsätze um 4,5% zugelegt. Hier habe das Volumen sogar noch deutlicher gesteigert werden können, allerdings stehe diesem ein negativer Preiseffekt gegenüber. Am stärksten sei das Wachstum im Lebensmittelbereich ausgefallen, wo ein Gesamtwachstum von 8,1% zu beobachten gewesen sei. Die Speiseeisabsätze hätten sowohl im "at home-", als auch im "out of home-" Bereich gesteigert werden können, wobei beispielsweise in China und Indien sogar zweistellige Wachstumsraten hätten erreicht werden können. Selbiges habe dank nachlassender Restriktionen auch für Europa gegolten, wobei am alten Kontinent das Vorkrisenniveau noch nicht wieder erreicht worden sei. Das konstante bereinigte Ergebnis je Aktie sei um 4,3% gestiegen, wobei der Anstieg vor allem auf das zugrundeliegende Umsatzwachstum sowie niedrigere Steuer- und Finanzkosten zurückzuführen sei. Das verwässerte Ergebnis je Aktie sei um 5,0% auf EUR 1,19 gesunken.Im Hinblick auf die Margen für das Gesamtjahr erwarte man im Konzern nach zuletzt moderaten Anstiegen wieder ein Abflachen ebendieser, was vorwiegend auf das Anziehen der Inflation zurückzuführen sei. Der Anstieg der Rohstoff-, Verpackungs- und Vertriebskosten sei angesichts der unterschiedlichen Geschwindigkeiten der weltweiten wirtschaftlichen Erholung eine unerfreuliche Entwicklung.Weiteres habe das Unternehmen eine vierteljährliche Dividende in der Höhe von EUR 0,4268 pro Aktie angekündet.Bewertungsseitig handle Unilever sowohl auf Gewinn- als auch auf Cashflowbasis im Bereich seines langfristigen Durchschnitts und könne daher als fair bepreist betrachtet werden.Die Inflationsthematik sei nicht neu und die jüngsten Kursabgaben würden in Anbetracht der allgemein soliden fundamentalen Basis des Konzerns doch stark übertrieben erscheinen. Für Schleifer sei das Gesamtbild der Konsumgüterindustrie intakt, wobei für Unilever im Speziellen die Bewertungslevels ein nicht zu vernachlässigender langfristiger Vorteil sein sollten. In einem Umfeld, in dem der breite Aktienmarkt längst nicht mehr als günstig betrachtet werden könne und auch das Value-Segment inklusive des Konsumgütersektors zunehmend an Bewertung aufbauen würden, erscheine ein vergleichsweise günstiges Unternehmen wie Unilever durchaus interessant.