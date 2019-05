Euronext Amsterdam-Aktienkurs Unilever-Aktie:

NL0000009355



A0JMZB



UNI3



UNA



UNLNF



Unilever N.V. (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB, Ticker-Symbol: UNI3, EN Amsterdam: UNA, NASDAQ OTC-Symbol: UNLNF) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten. Unilever beschäftigt weltweit 167.000 Mitarbeiter in über 100 Ländern. (28.05.2019/ac/a/a)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Unilever-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Konsumgüterkonzerns Unilever N.V. (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB, Ticker-Symbol: UNI3, EN Amsterdam: UNA, NASDAQ OTC-Symbol: UNLNF) unter die Lupe.Seit 2009 habe die Unilever-Aktie einen lehrbuchmäßigen Aufwärtstrendkanal etabliert, dessen Begrenzungen derzeit bei 46,23 EUR bzw. 61,94 EUR verlaufen würden. Im Rahmen dieses intakten Haussetrends habe das Papier zuletzt eine ganze Reihe von trendbestätigenden Signalen geliefert. So sei zuletzt der Spurt über den im Oktober 2017 etablierten Korrekturtrend (akt. bei 49,28 EUR) gelungen, womit gleichzeitig ein symmetrisches Dreieck nach oben aufgelöst worden sei. Die beiden beschriebenen Weichenstellungen würden durch das neue Allzeithoch (54,89 EUR) aber noch deutlich in den Schatten gestellt. Rein rechnerisch ergebe sich aus dem oben genannten Konsolidierungsmuster ein kalkulatorisches Kursziel im Bereich von rund 58 EUR. Diese Zielmarke harmoniere bestens mit der 161,8%-Fibonacci-Projektion der Atempause von Oktober 2017 bis März 2018 (58,60 EUR). Die eingangs beschriebene Parallele zum Basisaufwärtstrend biete sogar noch etwas mehr Raum nach Norden.Um das Risiko eines Fehlausbruchs gar nicht erst aufkommen zu lassen, gilt es in Zukunft, die letzten Verlaufshochs bei rund 50 EUR zu verteidigen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 28.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Unilever-Aktie:54,63 EUR +0,24% (28.05.2019, 09:53)