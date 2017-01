Xetra-Aktienkurs Unilever-Aktie:

37,645 EUR -4,50% (26.01.2017, 15:42)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Unilever-Aktie:

37,62 EUR -4,43% (26.01.2017, 15:44)



ISIN Unilever-Aktie:

NL0000009355



WKN Unilever-Aktie:

A0JMZB



Ticker-Symbol Unilever-Aktie:

UNI3



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol Unilever-Aktie:

UNA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Unilever-Aktie:

UNLNF



Kurzprofil Unilever N.V.:



Unilever N.V. (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB, Ticker-Symbol: UNI3, EN Amsterdam: UNA, NASDAQ OTC-Symbol: UNLNF) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten. Unilever beschäftigt weltweit 167.000 Mitarbeiter in über 100 Ländern. (26.01.2017/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie des Konsumgüterkonzerns Unilever N.V. (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB, Ticker-Symbol: UNI3, EN Amsterdam: UNA, NASDAQ OTC-Symbol: UNLNF).Die Q4-Quartalszahlen (untestiert) hätten beim Umsatz (13,05 (Vj.: 12,88) Mrd. Euro) währungsbedingt über der Analystenprognose, jedoch unterhalb des Marktkonsenses gelegen. Dabei sei das preisgetriebene organische Umsatzwachstum schwächer als erwartet ausgefallen (+2,2% y/y; Analystenerwartung: +2,5% y/y; Marktkonsens: +2,6% y/y). Das bereinigte operative Ergebnis habe in H2 leicht über der Analystenprognose gelegen.Im Gesamtjahr habe das organische Umsatzwachstum im Rahmen der Unternehmensguidance gelegen, während die Zielsetzung für die bereinigte operative Marge übertroffen worden sei. Für 2017 erwarte der Konzern ein organisches Umsatzwachstum zwischen 3% bis 5% y/y, jedoch mit einer darunter liegenden Entwicklung in Q1 (u.a. schwache Entwicklung in Brasilien).Der verbesserten Margenentwicklung (bereinigt) stünden nach Ansicht der Analystin die aktuellen Herausforderungen (Belastungen durch die Pfund-Abwertung, schwächere Nachfrage in Schwellenländern) entgegen.Börsenplätze Unilever-Aktie: