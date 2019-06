Börsenplätze Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie:

126,45 EUR +0,36% (27.06.2019, 14:01)



Tradegate-Aktienkurs Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie:

126,65 EUR +0,40% (27.06.2019, 13:32)



ISIN Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie:

FR0013326246



WKN Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie:

A2JH5S



Ticker-Symbol Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie:

1BR1



Kurzprofil Unibail-Rodamco-Westfield:



Der Immobilienkonzern Unibail-Rodamco-Westfield (URW) (ISIN: FR0013326246, WKN: A2JH5S, Ticker-Symbol: 1BR1) entstand im Juni 2018 aus der Übernahme von Westfield durch Unibail-Rodamco. Der URW-Konzern weist zwei Muttergesellschaften, die Unbail-Rodamco SE sowie die WFD Unibail-Rodamco N.V., auf. Der Fokus liegt auf Gewerbeimmobilien. URW investiert in Einkaufs-, Kongress- und Messezentren sowie Büroliegenschaften in Europa (u.a. Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Spanien) und den USA. (27.06.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Unibail-Rodamco-Westfield-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pierre Drach von Independent Research:Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie von Unibail-Rodamco-Westfield (URW) (ISIN: FR0013326246, WKN: A2JH5S, Ticker-Symbol: 1BR1).URW habe offiziell die Namen der zehn Einkaufzentren auf dem europäischen Kontinent veröffentlicht (Frankreich: 7; Schweden: 1; Tschechien: 1; Polen: 1), die im September diesen Jahres eröffnet werden sollten und als Start der Expansion URWs auf dem Kontinent gelten würden. Weiterhin seien zwei weitere Einkaufszentren (Niederlande: 1; Deutschland: 1) mit den geplanten Eröffnungsterminen innerhalb der nächsten zwei Jahre präsentiert worden. Vor allem bedingt durch die Westfield-Übernahme Mitte 2018 seien die Umsätze in Q1/2019 um 45% auf 777 (Vj.: 536) Mio. Euro gestiegen. Die Bruttomieterträge seien um 28% auf 607 (Vj.: 473) Mio. Euro geklettert.Im für URW zentralen Segment Einkaufszentren hätten sich die Bruttomieterträge um 38% auf 514 (Vj.: 374) Mio. Euro erhöht, vor allem bedingt durch die neuen Aktivitäten in den USA (111 Mio. Euro) und Großbritannien (27 Mio. Euro) im Zuge der Westfield-Übernahme. Frankreich (+3,7% y/y), Zentraleuropa (+3,5% y/y) und Österreich (+3,2% y/y) hätten dabei jeweils einen soliden Anstieg der Bruttomieterträge erzielt.URW habe bereits im Rahmen der Vorlage der Geschäftszahlen für 2018 erstmals nach dem Zusammenschluss zwischen Unibail-Rodamco und Westfield eine Mittelfrist-Guidance bekannt gegeben. Demnach solle der Fokus innerhalb der Fünfjahresperiode (2019 bis 2023) zunächst auf die Reduzierung der Verschuldung gelegt werden. Dazu wolle URW - vorwiegend in 2019 - zusätzlich zu den bisher abgeschlossenen Verkäufen (rund 3 Mrd. Euro; zuletzt Verkauf des Büroturms Tour Majunga in Paris im April 2019) weitere nicht-strategische Assets im Volumen von rund 3 Mrd. Euro (gesamt: rund 6 Mrd. Euro; ursprüngliches Ziel bei der Fusion: 3 Mrd. Euro) verkaufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link