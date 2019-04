Börse Frankfurt-Aktienkurs Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie:

Kurzprofil Unibail-Rodamco-Westfield:



Der Immobilienkonzern Unibail-Rodamco-Westfield (URW) (ISIN: FR0013326246, WKN: A2JH5S, Ticker-Symbol: 1BR1) entstand im Juni 2018 aus der Übernahme von Westfield durch Unibail-Rodamco. Der URW-Konzern weist zwei Muttergesellschaften, die Unbail-Rodamco SE sowie die WFD Unibail-Rodamco N.V., auf. Der Fokus liegt auf Gewerbeimmobilien. URW investiert in Einkaufs-, Kongress- und Messezentren sowie Büroliegenschaften in Europa (u.a. Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Spanien) und den USA. (26.04.2019/ac/a/a)



Unibail-Rodamco-Westfield (URW) für Q1 2019 lediglich Zahlen zur Entwicklung der Umsätze und Bruttomieterträge veröffentlicht. Vor allem bedingt durch die Westfield-Übernahme Mitte 2018 seien die Umsätze in Q1 2019 um 45% auf 777 (Vj.: 536) Mio. Euro geklettert. Die Bruttomieterträge seien um 28% auf 607 (Vj.: 473) Mio. Euro gestiegen. Der Ausblick für 2019 sei bestätigt worden. So rechne der Konzern weiterhin mit einem bereinigten operativen EPS von 11,80 bis 12,00 (Vj.: 12,92) Euro. Bei der Mittelfrist-Guidance liege der Fokus zunächst auf der Reduzierung der Verschuldung. Dazu wolle URW zusätzlich zu den bisher abgeschlossenen Verkäufen (rund 3 Mrd. Euro) weitere nicht-strategische Assets im Volumen von rund 3 Mrd. Euro verkaufen.Dieses geplante Verkaufsprogramm spiegle sich auf der Ergebnisebene in 2019 negativ wider. Bereinigt um die Verkäufe rechne URW von 2019 bis 2023 mit einem durchschnittlichen Anstieg des bereinigten operativen EPS von 5% bis 7% pro Jahr. Der Analyst bestätige seine Prognosen für 2019 (berichtetes EPS: 14,04 Euro; operatives EPS: 12,12 Euro) und 2020 (berichtetes EPS: 14,22 Euro; operatives EPS: 12,27 Euro).