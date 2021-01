Tradegate-Aktienkurs UniDevice-Aktie:

2,72 EUR +5,43% (20.01.2021, 10:31)



Xetra-Aktienkurs UniDevice-Aktie:

2,70 EUR +2,27% (20.01.2021, 10:07)



ISIN UniDevice-Aktie:

DE000A11QLU3



WKN UniDevice-Aktie:

A11QLU



Ticker-Symbol UniDevice -Aktie:

UDC



Kurzprofil UniDevice AG:



Die UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3, WKN: A11QLU, Ticker-Symbol: UDC) hat ihren Sitz in Berlin. Die Tochtergesellschaft PPA International AG hat ihren Sitz in Kassel.



Die Unternehmensgruppe ist erfolgreich im internationalen Großhandel mit elektronischen Geräten aus den Bereichen Unterhaltung und Kommunikation. Kern des Geschäfts ist der internationale Großhandel von Mobiltelefonen aller namenhaften Hersteller. In Kassel und Berlin sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich im Einsatz. Für seine Kunden ist das Unternehmen ein starker Partner - aus Deutschland heraus kauft es weltweit ein und verkauft in der EU und Drittländern an unabhängige Unternehmer.



Die Vielsprachigkeit der Mitarbeiter ist ein besonderes Alleinstellungsmerkmal. Die Mitarbeiter decken folgende Sprachen ab: Arabisch, Deutsch, Englisch, Farsi, Hindi, Italienisch, Paschtu, Polnisch, Russisch, Rumänisch, Türkisch. Viele Mitarbeiter sind seit mehr als zehn Jahren dem Teamerfolg verpflichtet. (20.01.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - UniDevice-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3, WKN: A11QLU, Ticker-Symbol: UDC).Mit Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 habe die UniDevice AG erwartungsgemäß ein deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum erreicht. Das vorläufige Umsatzniveau in Höhe von 404 Mio. EUR habe dabei um rund 13% oberhalb des Vorjahreswertes gelegen. In der bisherigen Umsatzprognose (Studie vom 29.10.20) hätten die Analysten nur leicht höhere Umsatzerlöse in Höhe von 410,80 Mio. EUR erwartet. Das vorläufige EBIT in Höhe von 5,5 Mio. EUR (GBC-Prognose: 5,52 Mio. EUR) habe ihre Erwartungen voll erfüllt, der vorläufige Periodenüberschuss habe mit 3,8 Mio. EUR (GBC-Prognose: 3,74 Mio. EUR) sogar leicht darüber gelegen. Der damit erreichte überproportionale EBIT-Anstieg in Höhe von rund 57% und die weitere Verbesserung der EBIT-Marge auf 1,36% (VJ: 0,97%) stehe dabei in Verbindung mit einer Verbesserung im Umsatzmix, im Rahmen dessen bewusst der Fokus auf margenstärkere Produkte gelegt worden sei. Dies habe bereits unterjährig zu einer Rentabilitätsverbesserung geführt.Zusammen mit der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen habe die UniDevice AG auch eine Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2021 ausgegeben. Dabei würden Umsatzerlöse in Höhe von mindestens 450 Mio. EUR und mit ein EBIT in Höhe von 5,8 Mio. EUR erwartet. Übersetzt bedeute dies, dass das UniDevice-Management mit einer gleichbleibenden Umsatzdynamik und einem leicht rückläufigen Rentabilitätsniveau rechne. Die Analysten würden davon ausgehen, dass es sich hier um eine vergleichsweise konservative Prognose handle, in der mögliche, jedoch aktuell noch nicht absehbare, Covid-19-Belastungen enthalten seien. An dieser Stelle müsse angemerkt werden, dass die Geschäftsentwicklung der UniDevice AG im vergangenen Geschäftsjahr vergleichsweise resistent gewesen sei. Lediglich im März habe die UniDevice AG einen Nachfragerückgang nach Smartphones und so genannten Wearables hinnehmen müssen, der jedoch vom starken Umsatzwachstum der nachfolgenden Monate mehr als ausgeglichen habe werden können.Die Analysten würden ihre Schätzungen an die aktualisierte Unternehmens-Guidance anpassen. Für das laufende Geschäftsjahr 2021 würden die Analysten von einem Umsatzwachstum in Höhe von 12,0% auf 452,48 Mio. EUR (GBC-Prognose bisher: 472,42 Mio. EUR) ausgehen und bei einer gleichbleibenden Dynamik, in 2022 Umsatzerlöse in Höhe von 506,78 Mio. EUR erwarten (GBC-Prognose bisher: 543,28 Mio. EUR). Als Resultat der niedrigeren Umsatzprognosen würden sich die EBIT-Schätzungen der Analysten für 2021 auf 5,85 Mio. EUR (GBC-Prognose bisher: 6,40 Mio. EUR) und für 2022 auf 6,62 Mio. EUR (GBC-Prognose bisher: 7,40 Mio. EUR) mindern.Ausgehend vom aktuellen Kursniveau vergeben Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, der UniDevice-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 20.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze UniDevice-Aktie: