ISIN UniDevice-Aktie:

DE000A11QLU3



WKN UniDevice-Aktie:

A11QLU



Ticker-Symbol UniDevice -Aktie:

UDC



Kurzprofil UniDevice AG:



Die UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3, WKN: A11QLU, Ticker-Symbol: UDC) hat ihren Sitz in Berlin. Die Tochtergesellschaft PPA International AG hat ihren Sitz in Kassel.



Die Unternehmensgruppe ist erfolgreich im internationalen Großhandel mit elektronischen Geräten aus den Bereichen Unterhaltung und Kommunikation. Kern des Geschäfts ist der internationale Großhandel von Mobiltelefonen aller namenhaften Hersteller. In Kassel und Berlin sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich im Einsatz. Für seine Kunden ist das Unternehmen ein starker Partner - aus Deutschland heraus kauft es weltweit ein und verkauft in der EU und Drittländern an unabhängige Unternehmer.



Die Vielsprachigkeit der Mitarbeiter ist ein besonderes Alleinstellungsmerkmal. Die Mitarbeiter decken folgende Sprachen ab: Arabisch, Deutsch, Englisch, Farsi, Hindi, Italienisch, Paschtu, Polnisch, Russisch, Rumänisch, Türkisch. Viele Mitarbeiter sind seit mehr als zehn Jahren dem Teamerfolg verpflichtet. (10.08.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - UniDevice-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3, WKN: A11QLU, Ticker-Symbol: UDC).Die UniDevice AG agiere über ihre operative Tochtergesellschaft PPA International AG als Schnittstelle zwischen den Distributoren und den Groß- und Einzelhändlern von elektronischen Geräten (Schwerpunkt: Smartphones) und damit als internationaler Broker für hochpreisige Smartphones. Diesbezüglich habe die UniDevice AG in den vergangenen Jahren erfolgreich ein breites internationales Netzwerk an Kunden und Distributoren für sich gewinnen können. Entsprechend der Nachfrage bei den eigenen Kunden (Telefongesellschaften, Internethändler) kaufe die UniDevice AG bei internationalen Distributoren namhafter Gerätehersteller ein und sichere somit eine Deckung bestehender Bedarfslücken. Durch die länderübergreifende Ansprache der Distributoren könnten zudem bestehende Preisdifferenzen genutzt werden.Trotz der allgemeinen Einschränkungen durch die Covid-19-Pandemie weise die UniDevice AG ein sehr erfolgreiches erstes Halbjahr 2020 auf. Nachdem die Gesellschaft in den ersten beiden Monaten Januar und Februar von bestehenden Lieferengpässen habe profitieren können, sei es dabei im März zu einem deutlichen Nachfrageeinbruch nach Smartphones und nach so genannten Wearables gekommen. Bereits im April und in den Folgemonaten habeaber eine rasche Rückkehr zum normalen Wachstum stattgefunden, sodass auf Sicht von sechs Monaten ein Umsatzwachstum in Höhe von 5,9% auf 196,27 Mio. Euro (1.HJ 2019: 185,38 Mio. Euro) erreicht worden sei.In den vergangenen Berichtsperioden sei das Umsatzwachstum der UniDevice AG stets von einer überproportionalen Ergebnisverbesserung begleitet gewesen. Dies liege insbesondere an der vom Management bewusst gesteuerten Rentabilitätsverbesserung, im Rahmen dessen margenstärkere Produkte stärker im Fokus gelegen hätten. Die Rohertragszielmarge von 2,0% sei dabei im ersten Halbjahr 2020 mit 2,4% (VJ: 1,7%) deutlich übertroffen worden. Auch beim EBIT sei mit 2,37 Mio. Euro (VJ: 1,71 Mio. Euro) und einer EBIT-Marge von 1,2% (VJ: 0,9%) ein neuer Rekordwert erreicht worden.Mit der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2020 habe der UniDevice-Vorstand keine Prognoseänderung vorgenommen. Daher sei die bisherige Guidance, wonach für das laufende Geschäftsjahr 2020 ein Umsatzwachstum in Höhe von 10 und 20% und ein proportionaler EBIT-Anstieg erwartet werde, nach wie vor gültig. Ausgehend von der bisherigen Entwicklung der ersten sechs Monate 2020 erscheine aber insbesondere die Ergebnisprognose zu niedrig. Eine proportionale Ergebnisentwicklung würde, bei einem Umsatzwachstum in Höhe von rund 15%, einen EBIT-Anstieg auf 4,00 Mio. Euro bedeuten. Da jedoch in den ersten sechs Monaten 2020 bereits ein operatives Ergebnis in Höhe von 2,37 Mio. Euro erreicht worden sei, sollte die Gesellschaft auf Jahresbasis einen deutlich höheren Wert erreichen. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, da im vierten Quartal mit dem Weihnachtsgeschäft sowie dem Black Friday und Cybermonday noch wichtige Umsatz- und Ergebnistreiber kommen würden.Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, rät die UniDevice-Aktie zu kaufen. (Analyse vom 07.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link