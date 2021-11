Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3, WKN: A11QLU, Ticker-Symbol: UDC) hat ihren Sitz in Berlin. Die Tochtergesellschaft PPA International AG hat ihren Sitz in Kassel.



Die Unternehmensgruppe ist erfolgreich im internationalen Großhandel mit elektronischen Geräten aus den Bereichen Unterhaltung und Kommunikation. Kern des Geschäfts ist der internationale Großhandel von Mobiltelefonen aller namenhaften Hersteller. In Kassel und Berlin sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich im Einsatz. Für seine Kunden ist das Unternehmen ein starker Partner - aus Deutschland heraus kauft es weltweit ein und verkauft in der EU und Drittländern an unabhängige Unternehmer.



Die Vielsprachigkeit der Mitarbeiter ist ein besonderes Alleinstellungsmerkmal. Die Mitarbeiter decken folgende Sprachen ab: Arabisch, Deutsch, Englisch, Farsi, Hindi, Italienisch, Paschtu, Polnisch, Russisch, Rumänisch, Türkisch. Viele Mitarbeiter sind seit mehr als zehn Jahren dem Teamerfolg verpflichtet. (03.11.2021/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - UniDevice-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert zum Kauf der Aktie der UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3, WKN: A11QLU, Ticker-Symbol: UDC).Als ein B2B-Broker im Bereich Kommunikationstechnik mit Schwerpunkt auf Smartphones der Marke Apple würden sich auch bei der UniDevice AG die massiven globalen Lieferschwierigkeiten bemerkbar machen. Während noch in den ersten beiden Quartalen die Umsatzschwäche mit iPhones durch andere Produkte wie AirPods, Apple Watch etc. kompensiert worden sei, seien seit Mitte September auch diese Produkte von einer eingeschränkten Verfügbarkeit betroffen. Demnach hätten die im dritten Quartal erreichten Umsätze mit 71,18 Mio. EUR (Q3 2020: 108,92 Mio. EUR) signifikant unterhalb der Vorquartale gelegen. In Summe sei damit die gute Entwicklung der ersten beiden Quartale aufgezehrt worden, so dass auf Basis der ersten neun Monate 2021 mit Umsatzerlösen in Höhe von 268,27 Mio. EUR (VJ: 305,19 Mio. EUR) eine deutliche Reduktion in Höhe von -12,1% ausgewiesen worden sei.Positiv anzumerken sei, dass im dritten Quartal sogar eine weitere Verbesserung der Rohmarge erreicht worden sei, so dass, trotz deutlicher Umsatzminderung, der 9-Monats-Rohertrag mit 7,82 Mio. EUR (VJ: 7,72 Mio. EUR) den Vorjahreswert übertroffen habe. Offensichtlich habe sich die Verschiebung zum Handel mit margenstärkeren Produkten auch im dritten Quartal fortgesetzt. Zudem hätten die Lieferschwierigkeiten zu Preisanstiegen bei den verfügbaren Geräten geführt. Die insgesamt höheren Overhead-Aufwendungen hätten jedoch dazu geführt, dass das EBIT proportional zum Umsatz mit 3,67 Mio. EUR (VJ: 4,15 Mio. EUR) unter dem Vorjahreswert gelegen habe. Dass sich die EBIT-Marge stabil auf dem erreichten höheren Niveau habe halten können, sei hier hervorzuheben.Verbunden mit den bestehenden Lieferschwierigkeiten sei der sichtbare Abbau der Vorräte auf 6,65 Mio. EUR (31.12.20: 12,38 Mio. EUR). Zusammen mit dem positiven Periodenergebnis habe der operative Cashflow mit 8,61 Mio. EUR (VJ: 2,15 Mio. EUR) auf einem neuen Rekordniveau gelegen. Trotz der Dividendenausschüttung (1,81 Mio. EUR) als auch der Rückführung von Bankverbindlichkeiten (3,33 Mio. EUR) seien die liquiden Mittel auf 3,79 Mio. EUR (31.12.20: 0,86 Mio. EUR) sichtbar angeklettert. Zusammen mit einem Eigenkapital in Höhe von 21,43 Mio. EUR und einer dazugehörigen EK-Quote in Höhe von 59,7% würden damit sehr solide Bilanzrelationen vorliegen.Noch am 09.09.2021 habe das UniDevice-Management die Jahresüberschuss-Prognose für das laufende Geschäftsjahr auf mehr als 4,00 Mio. EUR konkretisiert. Diese Prognoseanhebung habe zu dem Zeitpunkt darauf basiert, dass bereits nach acht Monaten die interne Nachsteuerergebnis-Guidance für den Zeitraum der ersten neun Monate erreicht worden sei. Gemäß eines aktuellen Gespräches mit dem UniDevice-Management hätten die Lieferschwierigkeiten erst ab Mitte September deutliche Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung gehabt. Da das Geschäftsmodell der UniDevice AG auf einem hohen Lagerumschlag basiere, würden sich Lieferstörungen vergleichsweise schnell bemerkbar machen.Die Analysten würden mit einem sichtbaren Umsatz- und Ergebnis-Rückgang im vierten Quartal 2021 rechnen. Es liege derzeit keine Sichtbarkeit vor, aus der sich eine zeitnahe Verbesserung der Liefersituation ableiten lassen könnte. Apple, der Hersteller der für die UniDevice AG wichtigsten Produkte, dürfte gemäß Medienberichten bis Jahresende die iPhone-Produktion um rund 10 Millionen Stück kürzen. Bis Ende 2021 sollten einem Bericht von Bloomberg zur Folge ursprünglich rund 90 Millionen iPhones produziert werden. Dies sollte demnach negative Auswirkungen auf die umsatzstarken Aktionen (Black Friday, Cyber Monday) sowie auf das Weihnachtsgeschäft haben.Für das vierte Quartal würden die Analysten Umsatzerlöse in Höhe von 61,25 Mio. EUR prognostizieren und damit würden sie ihre 2021 Umsatzprognosen auf 329,51 Mio. EUR reduzieren. Infolgedessen würden die Analysten auch für die kommenden Geschäftsjahre mit einem niedrigeren Umsatzniveau rechnen. Dies sei als eine konservative Annahme zu betrachten, da die UniDevcie AG sowohl das Netzwerk als auch die finanzielle Flexibilität habe, schnell auf eine Verbesserung der Marktlage zu reagieren. Zum 30.09.2021 verfüge die Gesellschaft über liquide Mittel in Höhe von 3,79 Mio. EUR sowie über eine nicht genutzte Bankkreditlinie in Höhe von 8,0 Mio. EUR. Die Ergebnismargen dürften sich, trotz niedrigerer Umsatzerwartungen, auf dem erreichten höheren Niveau stabilisieren. Neben dem verbesserten Produktmix liege dies auch an der allgemeinen Verteuerung der Produkte begründet. Es liege beispielsweise bei den alten Modellen, angesichts der schlechten Verfügbarkeit der neuen Modelle, ein deutlich niedrigerer Preisrückgang vor.Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten, auf Basis der niedrigeren Umsatz- und Ergebnisprognosen, ein neues Kursziel in Höhe von 3,90 EUR (bisher: 4,60 EUR) ermittelt.Bei einem aktuellen Aktienkurs in Höhe von 1,69 EUR vergeben Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 03.11.2021)