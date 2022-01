Borsa Italiana-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) ist eine paneuropäische Geschäftsbank und bietet ein einzigartiges Netzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa sowie ein voll integriertes Corporate & Investment Banking. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält sie heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung. (28.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) unter die Lupe.Nach einem herben Verlust im ersten Corona-Jahr habe der italienische Finanzkonzern 2021 wieder schwarze Zahlen geschrieben. Obwohl ein teurer Stellenabbau in Q4 einen Verlust gebracht habe, habe es für einen Jahresgewinn i.H.v. rund 1,5 Mrd. Euro gereicht, wie der UniCredit am Freitag mitgeteilt habe. Im Vorjahr habe die Großbank noch einen Verlust von 2,8 Mrd. Euro ausgewiesen. Jetzt wolle UniCredit - wie im Dezember angekündigt - insgesamt 1,17 Mrd. Euro an Dividenden ausschütten und Aktien i.H.v. 2,58 Mrd. Euro zurückkaufen. Insgesamt sollten in den kommenden Jahren sogar mindestens 16 Mrd. Euro in Dividenden und Aktienrückkäufe gesteckt werden. Um das Geld zu erwirtschaften, wolle das Management die Kosten des Instituts weiter senken - u.a. durch den Abbau von Jobs und eine stärkere Digitalisierung.Die italienische Großbank habe ordentliche Zahlen vorgelegt und zudem ehrgeizige Mittelfristziele gesteckt. Mit einem 2022er-KGV von sieben sei der Titel überdies alles andere als teuer - die Peer-Group werde mit 10 gehandelt. Auf der anderen Seite würden sich die Italiener in einer größeren Umbauphase befinden, und es gelte Fortschritte abzuwarten. Die UniCredit-Aktie gehöre auf die Watchlist, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.01.2022)(Mit Material von dpa-AfX)Börsenplätze UniCredit-Aktie:Tradegate-Aktienkurs UniCredit-Aktie:13,752 EUR -0,35% (28.01.2022, 16:33)