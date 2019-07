Börsenplätze UniCredit-Aktie:



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) ist eine italienische Holding von Finanzdienstleistungs-Unternehmen mit Sitz in Rom und Mailand. Wichtigstes Aktionsfeld ist neben Italien insbesondere Mittel- und Osteuropa, wo in mehreren Ländern Tochtergesellschaften der Gruppe Marktführer sind. (01.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des italienischen Kredithauses UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) unter die Lupe.Ähnlich wie bei Deutscher Bank und Commerzbank arbeite derzeit auch das Führungsteam der UniCredit an einem Strategie-Update. In einem Interview habe sich Vorstandschef Jean-Pierre Mustier nun zum Stand der Dinge sowie zu den anhaltenden Fusions- und Übernahmespekulationen in der Branche geäußert. Zeitweise habe auch die Commerzbank als potenzielles Ziel für die Italiener gegolten.Das Konzept der Bank basiere auf organischem Wachstum und die neue Strategie eine Fortsetzung der bestehenden, habe UniCredit-Chef Mustier nun in einem Interview mit der italienischen Tageszeitung "La Stampa" bekräftigt. Das Management konzentriere sich drauf, dies umzusetzen.Gleichzeitig habe er jedoch eingeräumt, dass es in Europa Bedarf nach grenzüberschreitenden Banken und insgesamt größeren Finanzinstituten gebe - etwa um den Bedürfnissen kleiner und mittlerer Unternehmenskunden gerecht zu werden. Ob sich sein Institut aktiv an der Branchenkonsolidierung beteiligen wolle, habe er offen gelassen. Er habe jedoch auf die hohen regulatorischen Hürden bei grenzüberschreitenden Zusammenschlüssen verwiesen.Bereits in den letzten Wochen habe UniCredit den Fokus auf organisches Wachstum im Zuge der Mittelfristplanung "Transform 2019" betont. Die neue Strategie solle noch in diesem Jahr präsentiert werden.Anhaltende Fusions- und Übernahmefantasie habe der Commerzbank-Aktie zu Jahresbeginn kräftige Kursgewinne beschert. Einen Großteil davon habe sie seit Ende April allerding wieder abgeben müssen. Im Zuge dessen sei auch die Trading-Empfehlung des "Aktionär" ausgestoppt worden. Sie steht seitdem auf der Beobachtungsliste - ebenso die Papiere von UniCredit, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 01.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link