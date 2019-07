Der große Aderlass würde laut der Wirtschaftszeitung daher vermutlich in Italien sowie Zentral- und Osteuropa stattfinden. Dort würden 45 respektive 30 Prozent der UniCredit-Belegschaft von insgesamt rund 86.000 Personen arbeiten. In Deutschland seien es nur 14 Prozent.



Ferner würden sich seit Wochen Spekulationen halten, wonach die italienische Großbank ihr Auslandsgeschäft unter dem Dach der Hypovereinsbank in München zusammenfassen wolle.

UniCredit-Chef Jean-Pierre Mustier habe im Mai angekündigt, dass er die Bank zur günstigeren Refinanzierung unabhängiger von Italien machen wolle. Die Folge könnte eine Holding aller Auslandsgesellschaften um die HVB, die Bank Austria sowie die Töchter in Zentral- und Osteuropa sowie in der Türkei sein.



Börsenplätze UniCredit-Aktie:



Xetra-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

11,378 EUR +1,68% (23.07.2019, 12:44)



Borsa Italiana-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

11,392 EUR +1,82% (23.07.2019, 12:52)



ISIN UniCredit-Aktie:

IT0005239360



WKN UniCredit-Aktie:

A2DJV6



Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

CRIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

UNCFF



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) ist eine italienische Holding von Finanzdienstleistungs-Unternehmen mit Sitz in Rom und Mailand. Wichtigstes Aktionsfeld ist neben Italien insbesondere Mittel- und Osteuropa, wo in mehreren Ländern Tochtergesellschaften der Gruppe Marktführer sind. (23.07.2019/ac/a/a)







Wien (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Belegschaft fürchtet Massenentlassungen - AktiennewsBei der Deutschen Bank zittern bereits Tausende um ihren Arbeitsplatz, nun erwischt der Kahlschlag im Bankgewerbe wohl auch reihenweise Angestellte der italienischen UniCredit (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF), so die Experten von "FONDS professionell".Die Rede sei von 10.000 zu streichenden Stellen.Bei der UniCredit könnten laut übereinstimmenden Berichten mehrerer Medien in den nächsten Jahren rund 10.000 Arbeitsplätze wegfallen. Ursache sei ein Strategieprogramm für die Phase von 2020 bis 2023, das die italienische Großbank im vergangenen Dezember vorgestellt habe.Mit den Entlassungen wolle die Mutter der deutschen Hypovereinsbank (HVB) und der österreichischen Bank Austria ihre Betriebskosten um rund zehn Prozent senken, so die Berichte. Die Bank habe die Zahl, die zuerst von der Nachrichtenagentiur Bloomberg genannt worden sei, nicht kommentieren wollen. Genaue Angaben werde es wohl erst im Herbst geben.Gewerkschafen würden auf Konfrontationskurs gehenAllerdings berichte das "Handelsblatt", dass die HVB von Stellenkürzungen weitgehend verschont bleiben könnte. Das Geldhaus habe zuletzt bereits jeweils mehr als tausend Stellen pro Jahr abgebaut. Im Jahr 2016 seien noch 14.700 Mitarbeiter in Vollzeit bei der Münchener Bank beschäftigt gewesen, nun seien es rund 12.000.Werde Auslandsgeschäft in der HVB grbündelt?