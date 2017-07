Tradegate-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) ist eine italienische Holding von Finanzdienstleistungs-Unternehmen mit Sitz in Rom und Mailand. Wichtigstes Aktionsfeld ist neben Italien insbesondere Mittel- und Osteuropa, wo in mehreren Ländern Tochtergesellschaften der Gruppe Marktführer sind. (12.07.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von Aktienanalystin Paola Sabbione von der Deutschen Bank:Paola Sabbione, Aktienanalystin der Deutschen Bank, rät in einer aktuellen Branchenstudie weiterhin zum Kauf der Aktie der UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF).Daten der italienischen Notenbank würden belegen, dass die Margen der italienischen Banken im Mai gegenüber dem Vormonat gestiegen seien, so die Analystin. In Q2 dürften ferner die Zinsüberschüsse im Vergleich zum Auftaktquartal stabil geblieben sein oder sich verbessert haben.Paola Sabbione, Aktienanalystin der Deutschen Bank, hat in einer aktuellen Branchenstudie das "buy"-Votum für die UniCredit-Aktie mit einem Kursziel von 19,20 Euro bestätigt. (Analyse vom 12.07.2017)Xetra-Aktienkurs UniCredit-Aktie:17,46 EUR +1,16% (12.07.2017, 13:03)