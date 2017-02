Tradegate-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

12,475 EUR +1,67% (09.02.2017, 16:56)



ISIN UniCredit-Aktie:

IT0005239360



WKN UniCredit-Aktie:

A2DJV6



Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

CRIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

UNCFF



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) ist eine italienische Holding von Finanzdienstleistungs-Unternehmen mit Sitz in Rom und Mailand. Wichtigstes Aktionsfeld ist neben Italien insbesondere Mittel- und Osteuropa, wo in mehreren Ländern Tochtergesellschaften der Gruppe Marktführer sind. (09.02.2017/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Für Nikolas Kessler von "Der Aktionär" ist die Aktie der UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) kein Kauf.Die Aufräumarbeiten bei dem Geldhaus würden auch in der Bilanz tiefe Spuren hinterlassen. Für das Gesamtjahr 2016 habe die italienische Krisenbank einen Verlust in Milliardenhöhe bekannt gegeben. Die UniCredit habe die Anleger bereits in der Vorwoche auf die drohenden Milliarden-Verlust vorbereitet, entsprechend falle die Reaktion des Titels am Donnerstag vergleichsweise moderat aus. Die Lage dürfte aber auch weiterhin volatil bleiben.Ein Einstieg in die UniCredit-Aktie bietet sich nach Einschätzung des AKTIONÄR nach wie vor nicht an. (Analyse vom 09.02.2017)