UniCredit-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 13,60 Buy Goldman Sachs Jean-Francois Neuez 13.05.2021 10,50 Halten Independent Research Jan Lennertz 11.05.2021 11,00 Neutral J.P. Morgan Delphine Lee 10.05.2021 12,40 Buy UBS AG Ignacio Cerezo 10.05.2021 8,80 Neutral Credit Suisse Adrian Cighi 07.05.2021 10,60 Hold Deutsche Bank Giovanni Razzoli 07.05.2021 9,00 Equal-weight Barclays Capital Paola Sabbione 06.05.2021 - Halten Raiffeisen Bank Internation Aaron Alber 06.05.2021

Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) ist eine paneuropäische Geschäftsbank und bietet ein einzigartiges Netzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa sowie ein voll integriertes Corporate & Investment Banking. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält sie heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung. (19.05.2021/ac/a/a)







Mailand (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des italienischen Kredithauses UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 13,60 oder 8,80 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur UniCredit-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die UniCredit S.p.A. hat am 6. Mai die Zahlen zum ersten Quartal 2021 veröffentlicht. Wie die Nachrichtenagentur dpa am 6. Mai berichtete, sei die italienische Großbank im ersten Quartal dank eines starken Handelsgeschäfts, höherer Gebühreneinnahmen und einer gesunkenen Risikovorsorge für faule Kredite in die Gewinnzone zurückgekehrt. Unter dem Strich habe für die ersten drei Monate ein Gewinn von 887 Millionen Euro gestanden. Das sei deutlich mehr gewesen als von Analysten erwartet. Damit reihe sich die Mutter der deutschen HypoVereinsbank in den jüngst deutlich verbesserten Branchentrend ein. Vor einem Jahr sei wegen hoher Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite noch ein Verlust von 2,7 Milliarden Euro angefallen.Die Erträge der UniCredit seien im ersten Quartal im Jahresvergleich um gut sieben Prozent auf 4,7 Milliarden Euro gestiegen. Unter ihrem neuen Chef, dem Ex-UBS-Investmentbanker Andrea Orcel, überprüfe die Bank derzeit ihre Strategie. Ergebnisse sollen im zweiten Halbjahr feststehen, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der UniCredit-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von der Schweizer Großbank UBS, die das Kursziel für den Titel anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 11,70 auf 12,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen hat. Entgegen seinen Befürchtungen vor der Präsentation der Resultate habe er die Gewinnprognosen auch für die italienische Großbank teils deutlich anheben können, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am 10. Mai vorliegenden Studie. Damit könne er nun an seiner Überzeugung festhalten, dass die Aktien auf lange Sicht attraktiv bewertet seien.Die Schweizer Bank Credit Suisse hat dagegen die Einstufung für UniCredit auf "neutral" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Das Management der Bank wolle sich zwar verstärkt auf Wachstum konzentrieren, doch dies dürfte dauern, schrieb Analyst Adrian Cighi in einer am 7. Mai vorliegenden Studie. Kurzfristig sei das Kerngeschäft eher Druck ausgesetzt.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur UniCredit-Aktie auf einen Blick: