Die lockere Geldpolitik allerdings bleibe 2017 bestehen, da die Inflation noch Abstand zum mittelfristigen Zielwert von 3,0% habe. Das Instrument des Leitzinses sei in den Hintergrund getreten. Stattdessen habe die Nationalbank mehrfach die Summe reduziert, die die Geschäftsbanken bei ihr einlagern könnten, sodass zusätzliche Liquidität auf den Markt komme. Die Teuerung werde 2017 mit dem deutlich gestiegenen Ölpreis wieder merklich zunehmen. Nach durchschnittlich 0,4% im Vorjahr, dürfte der Jahresdurchschnitt dennoch weiter unterhalb des Inflationsziels bleiben. Der Trend günstiger geldpolitischer Rahmenbedingungen für Investitionsvorhaben der Unternehmen setze sich daher fort. Insgesamt erreiche das BIP-Wachstum 2017 voraussichtlich rund 3% und werde so gegenüber dem Vorjahr wieder zulegen.



Mit ihrer expansiven Fiskalpolitik stelle die Regierung Orban schon mal die Weichen für die nächste Parlamentswahl im April 2018. Im Fokus stünden dabei die Stabilisierung des privaten Verbrauchs als einer der Hauptstützen für die Konjunktur, die Stärkung als Unternehmensstandort sowie die Bekämpfung des Fachkräftemangels. Nach aktuellen Umfragen liege die vor zwei Jahren verlorene Zwei-Drittel-Mehrheit für Fidesz/KDNP durchaus wieder in Reichweite. Daneben erhoffe sich der Fiskus eine Steigerung der Steuereinnahmen, die die Mehrausgaben zumindest teilweise kompensieren sollten. Von einer Senkung des Budgetdefizits sei in nächster Zeit jedenfalls nicht auszugehen. Vor einer Verletzung der Maastricht-Grenze von 3% des BIP werde sich die Regierung jedoch hüten: 2013 habe Ungarn alles daran gesetzt, die Defizitprozedur zu beenden, um von fiskalpolitischer Einflussnahme aus Brüssel wieder unabhängiger zu werden.



Notwendige Maßnahmen, wie die Reduzierung des Schuldenstands in Höhe von rund 75% des BIP, Sozialreformen sowie der Aufbau einer effizienten Verwaltung, um z.B. die Absorption der Mittel aus EU-Fonds zu gewährleisten, würden wohl weiter aufgeschoben. Die aktuell gute Konjunkturphase könnte in dieser Hinsicht ungenutzt verstreichen. (Ausgabe vom 05.04.2017) (06.04.2017/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Binnennachfrage bleibt 2017 die Triebfeder der Konjunktur, so die Analysen der Helaba.Schon im letzten Jahr habe der private Verbrauch das Wirtschaftswachstum maßgeblich angeschoben. Von der deutlichen Anhebung des Mindestlohns im Januar würden weitere Impulse für den Konsum ausgehen. Auch die gleichzeitige Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel setze zusätzliche Kaufkraft frei und sollte die Konsumenten freundlich stimmen. Ob die Lohnerhöhungsmaßnahme ausreiche, um zusätzlich Arbeitskräfte von außen anzulocken und Knappheit auf dem Arbeitsmarkt zu bekämpfen, sei hingegen fraglich, da Ungarn mit 2,35 Euro/Stunde beim Mindestlohn EU-weit einen der hintersten Plätze einnehme. Entlastet worden seien die Unternehmen durch niedrigere Sozialabgaben und Unternehmenssteuern, ebenfalls zum Jahresanfang 2017. Neben dem Konsum sollten sich die Investitionen aufgrund der anlaufenden Projekte im Rahmen der EU-Regionalpolitik bei anhaltend niedrigem Zinsniveau in diesem Jahr wieder stärker bemerkbar machen. Allerdings sei die spezielle Wachstumsförderung der Nationalbank ("Funding for Growth Scheme") Ende März ausgelaufen.