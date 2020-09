Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Für 2020 zeichnet sich in Ungarn eine ausgeprägte Rezession ab, so die Analysten der Helaba.Um derwirtschaftlichen Talfahrtent gegenzuwirken, hätten Regierung und Notenbank Maßnahmen ergriffen, die sich auf insgesamt rund 26 Mrd. Euro oder 20% des BIP belaufen würden. Sie sollten durch Sondersteuern auf Handelsunternehmen und Banken sowie durch Einsparungen und Umverteilung in den öffentlichen Haushalten finanziert würden. Darunter würden u.a. Moratorien auf Kreditrückzahlungen und die Kurzarbeit zur Sicherung von Arbeitsplätzen fallen. Auch Subventionen und Steuererleichterungen für wichtige Branchen wie den Tourismus sowie ein Investitionsförderprogramm für die Agrar- und Nahrungsmittelindustrie seien darin enthalten. Hinzu kämen Gelder aus dem Next-Generation-Hilfsprogramm der EU, die wohl nur in begrenztem Ausmaß mit der Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit verknüpft sein würden.Die Zentralbank (MNB) habe neben Maßnahmen zur Liquiditätssicherung im Juni den ersten Zinsschritt seit rund vier Jahren unternommen und die Leitzinsen um 15 Basispunkte gesenkt. Ein weiterer Schritt sei Ende Juli gefolgt, sodass der Leitzins nun bei 0,60% liege. Da die MNB bislang von einem leichten Wirtschaftswachstum ausgehe, sei eine weitere Lockerung denkbar, wenn sich die Konjunkturentwicklungschwächer erweise als erwartet. Allerdings habe die Währung, die in der Spitze gegenüber dem Euro Anfang April auf 370 Forint nachgegeben habe, gegenüber 2019 durch die Flucht der Anleger in sichere Häfen und die monetären Lockerungen deutlich an Wert verloren. Dass sich der Kurs in nächster Zeit wieder deutlich festige, sei nicht zu erwarten: Maßnahmen wie das umstrittene Notstandsgesetz im März, inzwischen abgelöst von der Option eines medizinischen Notstands, die Orban ebenfalls umfangreiche Handlungsspielräume verschaffe, seien nicht dazu geeignet, das Vertrauen von Investoren zu stärken. Der Risikoaufschlag auf 10-jährige Staatsanleihen sei daher für Ungarn mit rund 270 Basispunktendeutlich höher als etwa für Polen (180 Bp.) und Tschechien (140 Bp.). (02.09.2020/ac/a/m)