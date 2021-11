NYSE-Aktienkurs Under Armour-Aktie:

Kurzprofil Under Armour Inc.:



Under Armour Inc. (ISIN: US9043111072, WKN: A0HL4V, Ticker-Symbol: U9R, NYSE-Symbol: UA) ist ein amerikanischer Sportartikelhersteller mit Hauptsitz in Baltimore. Under Armour wurde im Jahr 1996 von Kevin Plank im Keller des Hauses seiner Großmutter in Washington, D.C. gegründet. 2005 ging Under Armour an die Börse. (05.11.2021/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Under Armour-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Sportartikelherstellers Under Armour Inc. (ISIN: US9043111072, WKN: A0HL4V, Ticker-Symbol: U9R, NYSE-Symbol: UA) charttechnisch unter die Lupe.Bei der Under Armour-Aktie habe die Marktteilnehmer in diesem Jahr in schöner Regelmäßigkeit bei gut 26 USD der Mut verlassen. Die zyklischen Hochs vom Mai und August seien hier jeweils der Auslöser einer Verschnaufpause gewesen, sodass übergeordnet eine Tradingrange zwischen 18,50 USD und 26,45 USD entstehe. Das obere Ende der beschriebenen Schiebezone stehe nun zur Disposition, wobei diverse Indikatoren die Fantasie in Sachen "Ausbruch auf der Oberseite" befeuern würden. So unterstreiche der Abwärtstrendbruch im Verlauf des RSI bzw. das neue MACD-Kaufsignal die Ambitionen der Bullen. Gelinge ein nachhaltiger Befreiungsschlag, dann eröffne sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von gut 7 USD. Das daraus resultierende Kursziel von rund 33 USD harmoniere bestens mit den dort ebenfalls angesiedelten horizontalen Barrieren aus den Jahren 2014 bis 2016. Auf dem Weg in diese Region definiere das Mehrjahreshoch vom Sommer 2019 (27,72 USD) eines der wenigen markanten Etappenziele. Die 38-Wochen-Linie (akt. bei 22,28 USD) könnten Anleger im Ausbruchsfall als strategische Absicherung heranziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 05.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Under Armour-Aktie:22,70 EUR -0,26% (04.11.2021, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Under Armour-Aktie:22,27 EUR -0,58% (05.11.2021, 08:41)