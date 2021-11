Tradegate-Aktienkurs Under Armour-Aktie:

22,53 EUR +18,52% (02.11.2021, 15:55)



NYSE-Aktienkurs Under Armour-Aktie:

25,86 USD +17,65% (02.11.2021, 15:42)



ISIN Under Armour-Aktie:

US9043111072



WKN Under Armour-Aktie:

A0HL4V



Ticker-Symbol Under Armour-Aktie:

U9R



NYSE-Symbol Under Armour-Aktie:

UA



Kurzprofil Under Armour Inc.:



Under Armour Inc. (ISIN: US9043111072, WKN: A0HL4V, Ticker-Symbol: U9R, NYSE-Symbol: UA) ist ein amerikanischer Sportartikelhersteller mit Hauptsitz in Baltimore. Under Armour wurde im Jahr 1996 von Kevin Plank im Keller des Hauses seiner Großmutter in Washington, D.C. gegründet. 2005 ging Under Armour an die Börse. (02.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Sportartikelherstellers Under Armour Inc. (ISIN: US9043111072, WKN: A0HL4V, Ticker-Symbol: U9R, NYSE-Symbol: UA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Under Armour habe seine Quartalszahlen gemeldet. Das Geschäft sei wieder kräftig angesprungen. Der Gewinn habe 31 Cent betragen und das sei doppelt so hoch wie das, was erwartet worden sei. Die Umsätze hätten die Schätzungen ebenfalls übertroffen. Under Armour habe viele Kampagnen gefahren, die gut im Markt angekommen seien. Für 2021 rechne man damit, dass die Umsätze um 25% steigen würden. Die Under Armour-Aktie habe sich zuletzt seitwärts bewegt - umso lauter wird der Knall, wenn sich das Ganze als nachhaltig herausstellt, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.11.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Under Armour-Aktie:22,40 EUR +18,68% (02.11.2021, 15:32)