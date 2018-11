NYSE-Aktienkurs Under Armour-Aktie:

23,34 USD +5,56% (01.11.2018, 21:05)



ISIN Under Armour-Aktie:

US9043111072



WKN Under Armour-Aktie:

A0HL4V



Ticker-Symbol Under Armour-Aktie:

U9R



NYSE-Symbol Under Armour-Aktie:

UA



Kurzprofil Under Armour Inc.:



Under Armour Inc. (ISIN: US9043111072, WKN: A0HL4V, Ticker-Symbol: U9R, NYSE-Symbol: UA) ist ein amerikanischer Sportartikelhersteller mit Hauptsitz in Baltimore. Under Armour wurde im Jahr 1996 von Kevin Plank im Keller des Hauses seiner Großmutter in Washington, D.C. gegründet. 2005 ging Under Armour an die Börse. (02.11.2018/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Under Armour-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Sportartikelherstellers Under Armour Inc. (ISIN: US9043111072, WKN: A0HL4V, Ticker-Symbol: U9R, NYSE-Symbol: UA) charttechnisch unter die Lupe.Ein gutes Beispiel für eine interessante Tradinggelegenheiten liefere aktuell die Under Armour-Aktie. Erstmals seit Monaten weise der Titel - gemessen an den Kriterien Relative Stärke und Momentum - wieder einen idealtypischen Aufwärtstrend aus. Hinzu komme aus charttechnischer Sicht eine abgeschlossene inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Kurzfristig helfe zudem die in der laufenden Woche nach oben aufgelösten Flagge (obere Begrenzung akt. bei 20,81 USD). Aus diesem trendbestätigenden Kursmuster ergwbe sich ein kalkulatorisches Kursziel von rund 26 USD. Im Umfeld dieses Levels bestehe gleichzeitig eine markante Widerstandszone aus dem bisherigen Jahreshoch (24,69 USD) sowie dem Abwärtstrend seit September 2015 (akt. bei 26,44 USD). Ein Sprung über die zuletzt angeführte Trendlinie würde die charttechnischen Perspektiven der Under Armour-Aktie weiter verbessern. Um die beschriebene Steilvorlage nicht zu gefährden, gelte es in Zukunft nicht mehr in die o. g. Konsolidierungsflagge zurückzufallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 02.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Under Armour-Aktie:20,35 EUR +0,10% (02.11.2018, 09:45)