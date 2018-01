NYSE-Aktienkurs Under Armour-Aktie:

15,87 USD -0,31% (05.01.2018, 22:04)



ISIN Under Armour-Aktie:

US9043111072



WKN Under Armour-Aktie:

A0HL4V



Ticker-Symbol Under Armour-Aktie:

U9R



NYSE-Symbol Under Armour-Aktie:

UA



Kurzprofil Under Armour Inc.:



Under Armour Inc. (ISIN: US9043111072, WKN: A0HL4V, Ticker-Symbol: U9R, NYSE-Symbol: UA) ist ein amerikanischer Sportartikelhersteller mit Hauptsitz in Baltimore. Under Armour wurde im Jahr 1996 von Kevin Plank im Keller des Hauses seiner Großmutter in Washington, D.C. gegründet. 2005 ging Under Armour an die Börse. (08.01.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Under Armour-Aktienanalyse von Analysten Matthew McClintock und Karen Short von Barclays:Matthew McClintock und Karen Short, Analysten von Barclays, raten in einer aktuellen Branchenstudie weiterhin zum Kauf der Aktie des US-Sportartikelherstellers Under Armour Inc. (ISIN: US9043111072, WKN: A0HL4V, Ticker-Symbol: U9R, NYSE-Symbol: UA).Die US-Steuerreform positioniert die Einzelhandelsbranche außergewöhnlich gut im Jahr 2018 und wir sind dazu gezwungen, unser Sektor-Rating von "negativ" auf "positiv" zu erhöhen, so die Analysten der britischen Investmentbank in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Sie haben ihre EPS-Schätzungen für Under Armour teilweise angepasst.Matthew McClintock und Karen Short, Analysten von Barclays, haben in einer aktuellen Branchenstudie das "overweight"-Votum für die Under Armour-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 15 USD bestätigt. (Analyse vom 05.01.2018)Tradegate-Aktienkurs Under Armour-Aktie:13,35 EUR +1,33% (08.01.2018, 10:14)