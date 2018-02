NYSE-Aktienkurs Under Armour-Aktie:

16,70 USD +17,36% (14.02.2018, 22:03)



ISIN Under Armour-Aktie:

US9043111072



WKN Under Armour-Aktie:

A0HL4V



Ticker-Symbol Under Armour-Aktie:

U9R



NYSE-Symbol Under Armour-Aktie:

UA



Kurzprofil Under Armour Inc.:



Under Armour Inc. (ISIN: US9043111072, WKN: A0HL4V, Ticker-Symbol: U9R, NYSE-Symbol: UA) ist ein amerikanischer Sportartikelhersteller mit Hauptsitz in Baltimore. Under Armour wurde im Jahr 1996 von Kevin Plank im Keller des Hauses seiner Großmutter in Washington, D.C. gegründet. 2005 ging Under Armour an die Börse. (14.02.2018/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Under Armour-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des US-Sportartikelherstellers Under Armour Inc. (ISIN: US9043111072, WKN: A0HL4V, Ticker-Symbol: U9R, NYSE-Symbol: UA) unter die Lupe.Die überraschend starken Zahlen hätten der Under Armour-Aktie einen kräftigen Auftrieb gegeben. Das Papier habe um satte 17% zugelegt. Vor allem international laufe es für das US-Unternehmen besser. Zudem sehe Under Armour noch weiteres Einsparpotenzial, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 14.02.2018)Börsenplätze Under Armour-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Under Armour-Aktie:13,34 EUR -1,51% (14.02.2018, 09:48)