Schaue man in die kürzere Historie, so wäre es gar nicht so schlecht gewesen, ein DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900)-Investment im Mai 2018 zu verkaufen und dann erst im September zurückzukehren. Hätte man aber in den amerikanischen S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) von Anfang Mai bis Ende August investiert, so wäre man ca. 15% reicher geworden. Die Jahre zuvor sei es mehr oder weniger abwechselnd gut oder schlecht gewesen, in den Sommermonaten investiert gewesen zu sein. Es sei also leider doch nicht so leicht. Aber es liege wohl in der menschlichen Natur, sich einfache Lösungen zu wünschen, obwohl sie meist nicht existieren würden. Das zeige sich auch in der aktuellen politischen Diskussion. Auch hier würden Parteien mit vermeintlich einfachen Antworten auf komplexe Fragen erstaunliche Erfolge erzielen.



Am Scheideweg heiße nicht am Abgrund! So hätten die Rechtspopulisten in Spanien deutliche Stimmenanteile dazugewinnen können. Jedoch hätten sie hier im Gegensatz zu Italien keine reale Chance, Teil der Regierung zu werden. Die Kapitalmärkte würden dies mit weiter deutlich niedrigeren Risikoaufschlägen auf spanische Staatsanleihen im Vergleich zu italienischen honorieren. Dennoch stehe Spanien vor einer schwierigen Regierungsbildung. Auch die EU stehe gewissermaßen am Scheideweg. Umfragen würden auch hier eine größere Spaltung innerhalb des Parlamentes mit deutlichem Stimmenzuwachs für weniger gemäßigte Parteien sehen. Insgesamt sei die wirtschaftliche Situation in Europa aber gar nicht so schlecht. Am Scheideweg stehe man trotzdem. Denn über die politische Situation hinaus gebe es ja auch noch den Streit mit den Amerikanern über Airbus-Subventionen und Autozölle. Der Brexit sei nur verschoben worden, aber mitnichten geklärt.



Am Scheideweg stehen, heiße jedoch nicht unbedingt, dass sich die aktuelle Lage zwangsweise zum Schlechten wenden müsse. Jede Weggabelung biete ebenfalls Chancen, wie man am Beispiel Chinas sehen könne. Durch den Handelskrieg mit den USA und ein sich abschwächendes Wachstum ebenfalls am Scheideweg stehend, leite die dortige Regierung massive Steuersenkungen ein, schaffe Restriktionen für Auto- und Immobilienkäufe ab und treibe die Öffnung der Finanzmärkte für ausländische Investoren voran. Das sollte einen positiven Impuls für die gesamte Region mit sich bringen. Ebenso stünden viele Zentralbanken in den Schwellenländern bereit, ihre Zinspolitik zu lockern und die Wirtschaft zu stimulieren.



Vor dem Hintergrund der weiter positiven Signale bei den Verhandlungen der Chinesen mit den USA hätten die Analysten daher ihre Investitionen in den Schwellenländern wieder aufgestockt, um von den Chancen einer Einigung zu profitieren. Dass positive Überraschungen möglich seien, würden die amerikanischen Unternehmen zeigen. Dort sei für die aktuelle Berichtssaison mit sinkenden Gewinnen gerechnet worden. Nachdem nun mehr als die Hälfte der S&P 500 Unternehmen ihre Zahlen berichtet hätten, lasse sich aber erkennen, dass diese Befürchtung nicht einzutreten scheine und nochmals Gewinnsteigerungen hätten erzielt werden können. Der S&P 500-Index schicke sich deshalb sogar an, sein bisheriges Allzeithoch zu überwinden. Dementsprechend würden die Analysten an ihrem Übergewicht in amerikanischen Aktien weiter festhalten. Sell in May könnte also diesmal trotz gutem Jahresstart der Aktien vielleicht eher die falsche Entscheidung sein.



Buy in May für Renteninvestoren? Auch Renteninvestoren sollten die genannten Chancen nutzen können. Denn während deutsche Staatsanleihen aufgrund der weiter anhaltenden Null-Rendite selbst im zehnjährigen Laufzeitenbereich unattraktiv bleiben würden, könnten hier vereinzelt Chancen in anderen Staatsanleihen, beispielweise Spaniens, genutzt werden. Darüber hinaus seien auch die Anleihen der Schwellenländer noch nicht so stark gelaufen, wie andere Rentensegmente und würden Kurspotenzial bergen. (03.05.2019/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - "Sell in May and go away, but remember to come back in September." Wie in jedem Jahr, stellt sich der ein oder andere Investor mit Beginn des aktuellen Monats wieder die Frage, ob er diese Börsenweisheit wohl lieber beherzigen sollte? Schließlich stehen wir aktuell in vielen Bereichen am Scheideweg, so Jens Herdack, CEFA, CIIA der Weberbank.Würden die Staatsanleihenmärkte und Konjunktur-Frühindikatoren Recht behalten und die Wirtschaft in Europa eine fortgesetzte Schwächephase haben? Oder hätten die Aktienmärkte Recht mit ihrer diesjährigen Rally und alles werde sich zum Guten wenden?Und ewig grüße das Murmeltier - Sell in May? Es sei wohl mit die meistzitierte Börsenweisheit überhaupt: "Sell in May ". Doch es sei wie mit allen Weisheiten und Faustformeln - statistisch könne man in einigen Märkten durchaus eine Tendenz erkennen, dass man über sehr lange Zeiträume damit in der Vergangenheit einen besseren Ertrag erzielt hätte. Jedoch würden zwei Wörter in dieser Aussage stören: "historisch" und "über sehr lange Zeiträume". Denn nur weil ein Phänomen in der Vergangenheit habe beobachtet werden können, bedeute das nicht, dass dieses auch für die Zukunft gelte. Und wer könne es sich schon leisten "sehr lange Zeiträume" in eine Strategie zu investieren, die dann vielleicht erst nach zwei Jahrzehnten einen Mehrertrag generiere?