Kurzprofil UmweltBank AG:



Die UmweltBank (ISIN: DE0005570808, WKN: 557080, Ticker-Symbol: UBK) ist eine unabhängige Privatbank im Eigentum von rund 11.000 Aktionären. Seit mehr als 20 Jahren verbindet sie Finanzen mit ökologischer und sozialer Verantwortung. Dem Umweltschutz hat sie sich nicht nur mit ihrem Namen, sondern auch in ihrer Satzung verpflichtet. Bei keiner anderen Bank können Anleger ihr Geld so konsequent umweltfreundlich arbeiten lassen. Deutschlands grünste Bank hat bereits rund 23.000 Umweltprojekte mit zinsgünstigen Förderdarlehen finanziert.



Entlastung der Natur und finanzieller Erfolg sind bei der UmweltBank gleichberechtigte Ziele. Deshalb veröffentlicht sie ihre Ergebnisse regelmäßig in einem integrierten Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht. Seinen Erfolg misst das Unternehmen nicht nur an wirtschaftlichen Kennzahlen, sondern auch an den CO2-Emissionen, die durch die Finanzierung innovativer Umweltprojekte eingespart werden.



Die UmweltBank-Aktie wird im Marktsegment m:access der Börse München gehandelt.



Augsburg (www.aktiencheck.de) - UmweltBank-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, rät weiterhin zum Kauf der Aktie der UmweltBank AG (ISIN: DE0005570808, WKN: 557080, Ticker-Symbol: UBK).Trotz Corona-Krise habe die UmweltBank AG im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 ihr Geschäftsvolumen weiter ausgebaut. Insbesondere die hohe Nachfrage nach Immobilien- und privaten Finanzierungen habe zu einem spürbaren Anstieg des ausstehenden Kreditvolumens auf 2.792,66 Mio. Euro (31.12.20: 2.566,62 Mio. Euro) geführt. Auf dieser Basis würden die Zinserträge mit 69,08 Mio. Euro (VJ: 70,98 Mio. Euro) leicht unterhalb des Vorjahreswertes bleiben, was als ein Beleg für die weiter rückläufige Kreditverzinsung zu sehen sei. Nach Berechnungen des Analysten habe diese in 2020 bei 1,5% (VJ: 1,8%) gelegen.Da die UmweltBank AG in 2020 auch bei der Refinanzierung von einem weiter rückläufigen Zinsumfeld habe profitieren können, habe sich das Zinsergebnis auf 52,10 Mio. Euro (VJ: 51,00 Mio. Euro) verbessert. Die rückläufigen Refinanzierungskosten würden sowohl aus dem Bereich der Kundeneinlagen, in denen sogar ab einem gewissen Einlagenvolumen ein Verwahrentgelt verlangt worden sei, als auch aus der verstärkten Aufnahme von Bankkrediten im Rahmen des EZB-Finanzierungsprogramms stammen.Dem Gesamtertragsanstieg stünden erhöhte Aufwendungen im Zusammenhang mit dem fortgesetzten Personalausbau sowie aus höheren IT- und Beratungsaufwendungen gegenüber. Den Berechnungen des Analysten zur Folge weise die UmweltBank AG damit eine im Vergleich zum Vorjahr gesteigerte Cost-Income-Ratio von 43,5% (VJ: 40,0%) auf. Da aber das Kreditinstitut kein kostspieliges Filialnetz betreibe oder keine kostspieligen Produkte, wie etwa Girokonten oder Konten für den gewöhnlichen Zahlungsverkehr anbiete, liege die Cost-Income-Ratio im Branchenvergleich nach wie vor sehr niedrig.Vor Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken habe die UmweltBank AG mit 37,85 Mio. Euro (VJ: 37,61 Mio. Euro) ein Vorsteuerergebnis auf Vorjahresniveau erreicht. Mit Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2019 habe das Management hier noch eine leicht rückläufige Entwicklung in Aussicht gestellt, sodass sowohl die Guidance als auch die Analysten-Erwartungen (bisherige GBC-Prognose: 35,67 Mio. Euro) leicht übertroffen worden sei.Der Analyst rechne für das laufende Geschäftsjahr, analog zur Unternehmens-Guidance, mit einem Anstieg der Zinserträge und des Zinsergebnisses. Die weiteren Erträge (Provisionserträge, Beteiligungserträge, Erträge aus dem Handelsgeschäft) sollten ebenfalls ansteigen. Er rechne für das laufende Geschäftsjahr 2021 mit einem Vorsteuerergebnis (vor Zuführung zum Fonds für Bankrisiken) in Höhe von 38,95 Mio. Euro. Im Zuge der leichten Ertragssteigerungen sollte dieses in den kommenden Geschäftsjahren auf 40,93 Mio. Euro (2022e) respektive 42,57 Mio. Euro (2023e) ansteigen.Im Rahmen des angepassten Residualeinkommensmodells habe der Analyst ein neues Kursziel in Höhe von 20,73 Euro (bisher: 18,21 Euro) ermittelt. Die Kurszielsteigerung ergebe sich in erster Linie aus der Reduktion der Eigenkapitalkosten auf 3,06% (bisher: 3,32%), als Folge des niedrigeren, aus dem Markt hergeleiteten unternehmens-spezifischen Betas.Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, vergibt weiterhin das Rating "kaufen" für die UmweltBank-Aktie. (Analyse vom 16.07.2021)