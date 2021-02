Börsenplätze UmweltBank-Aktie:



Kurzprofil UmweltBank AG:



Die UmweltBank (ISIN: DE0005570808, WKN: 557080, Ticker-Symbol: UBK) ist eine unabhängige Privatbank im Eigentum von rund 11.000 Aktionären. Seit mehr als 20 Jahren verbindet sie Finanzen mit ökologischer und sozialer Verantwortung. Dem Umweltschutz hat sie sich nicht nur mit ihrem Namen, sondern auch in ihrer Satzung verpflichtet. Bei keiner anderen Bank können Anleger ihr Geld so konsequent umweltfreundlich arbeiten lassen. Deutschlands grünste Bank hat bereits rund 23.000 Umweltprojekte mit zinsgünstigen Förderdarlehen finanziert.



Entlastung der Natur und finanzieller Erfolg sind bei der UmweltBank gleichberechtigte Ziele. Deshalb veröffentlicht sie ihre Ergebnisse regelmäßig in einem integrierten Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht. Seinen Erfolg misst das Unternehmen nicht nur an wirtschaftlichen Kennzahlen, sondern auch an den CO2-Emissionen, die durch die Finanzierung innovativer Umweltprojekte eingespart werden.



Die UmweltBank-Aktie wird im Marktsegment m:access der Börse München gehandelt. Die aktuelle Kursentwicklung ist unter www.umweltbank.de/aktie abrufbar. (15.02.2021/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - UmweltBank-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten weiterhin zum Kauf der Aktie der UmweltBank AG (ISIN: DE0005570808, WKN: 557080, Ticker-Symbol: UBK).Die UmweltBank AG habe am 08.02.2021 im Rahmen des Pressegesprächs 2021 sehr überzeugende vorläufige Zahlen präsentiert. Besonders positiv aufgefallen sei dabei die Entwicklung des Zins-, Finanz- und Bewertungsergebnisses, welches mit 53,96 Mio. EUR (VJ: 54,42 Mio. EUR) annähernd an das Niveau des Vorjahres angeknüpft habe. Damit sei das Kreditinstitut in der Lage gewesen, die pandemiebedingte Schwäche des ersten Halbjahres nahezu vollständig zu kompensieren. Während noch im ersten Halbjahr ein Rückgang in Höhe von -14,0% (ggü. 1.HJ 2019) ausgewiesen worden sei, habe sich das Zins-, Finanz- und Bewertungsergebnis im zweiten Halbjahr 2020 (ggü. 2.HJ 2019) deutlich um 15,6% verbessert. Als Grundlage für diese Entwicklung sei das Kreditneugeschäft zu betrachten, welches in 2020 mit 689 Mio. EUR (2019: 543 Mio. EUR) einen neuen Rekordwert markiere. Zum Halbjahr habe das Neukreditvolumen gerade einmal bei 217 Mio. EUR gelegen (1.HJ 19: 261 Mio. EUR). Gemäß Unternehmensangaben seien die Aufholeffekte zudem von der bereits im Vorfeld der Covid-19-Pandemie initiierten Digitalisierung unterstützt worden, so dass auch im Lock-Down die hohe Kreditnachfrage habe bedient werden können.Das Vorsteuerergebnis in Höhe von 37,70 Mio. EUR (VJ: 37,61 Mio. EUR) habe dabei über den Analystenerwartungen gelegen (GBC-Prognose: 35,67 Mio. EUR). Nachdem die Gesellschaft mit den Halbjahreszahlen 2020 ein Vorsteuerergebnis in Höhe von rund 36 Mio. EUR in Aussicht gestellt habe, sei gleichzeitig die Guidance übertroffen worden. Nicht zu vernachlässigen sei aber ein positiver Sondereffekt in Höhe von 4,16 Mio. EUR, der im Rahmen der Beilegung eines Rechtsstreits um Lizenzgebühren stehe. Dieser Sonderertrag sei zum Teil für den Aufbau der Belegschaft auf 250 Mitarbeiter (2019: 201 Mitarbeiter) sowie für Investitionen in IT-Infrastruktur verwendet worden, was zu Kostensteigerungen geführt habe. Trotz Sonderertrag sei damit keine entsprechende Ergebnisverbesserung erreicht worden.Auf Grundlage der sehr überzeugenden operativen Entwicklung habe sich das aufsichtsrechtliche Eigenkapital spürbar auf 408 Mio. EUR erhöht (VJ: 378 Mio. EUR). Bezogen auf die Bilanzsummenausweitung sei die Eigenkapitalquote mit 14,6% (31.12.2019: 14,5%) vergleichsweise konstant verblieben und habe weiterhin deutlich oberhalb der gesetzlich festgelegten Mindestquote von 12,0% gelegen. Neben der Gewinnthesaurierung habe der hohe Anteil der Aktionäre, die sich für eine Aktiendividende anstatt einer Bardividende entschieden hätten, zur Verbesserung des Eigenkapitals geführt.Neben der positiven Entwicklung des Neugeschäftes und der operativen Kennzahlen seien im Rahmen des Pressegespräches weitere Highlights des vergangenen Geschäftsjahres vorgestellt worden. Besonders erwähnt worden sei dabei der erfolgreiche Start des "UmweltSpektrum Mix", dem ersten eigenen Umweltfonds der Gesellschaft. Mit einer Performance von 12,5% belaufe sich das Fondsvolumen per 31.12.2020 auf 42,5 Mio. EUR. Gemäß Unternehmensangaben sollten bereits im laufenden Geschäftsjahr weitere Fonds ausgegeben werden, womit das Provisionsergebnis positiv beeinflusst würde.Darüber hinaus habe die Gesellschaft, als Beleg für die hohe Kreditnachfrage, die Finanzierung des größten Solarparks in Bayern in Schornhof bei Ingolstadt vorgestellt. Die UmweltBank AG finanziere rund 55 Mio. EUR des 60 Mio. EUR-Projektes. Die Kreditrückzahlung bei erneuerbaren Energieprojekten werde typischerweise über die Einspeisevergütung auf EEG-Grundlage gesichert, was nochmals die hohe Stabilität des Geschäftsmodells im Umfeld der Covid-19-Pandemie illustriere. Bei PPA-Projekten, wie dem Solarpark Schornhof, würden beispielsweise langfristige Stromabnahmeverträge geschlossen.Die bisherigen Prognosen der Analysten für das laufende Geschäftsjahr 2021 lägen im Rahmen der Unternehmens-Guidance. Daher würden sie nahezu unverändert mit einem Vorsteuerergebnis in Höhe von 38,89 Mio. EUR und für das kommende Geschäftsjahr 2022 in Höhe von 41,44 Mio. EUR rechnen. Trotz nahezu unveränderter Prognosen hätten die Analysten ihr Kursziel auf 18,21 EUR (bisher: 14,50 EUR) deutlich nach oben angepasst. Die Kurszielanhebung resultiere dabei im Wesentlichen aus der Reduktion der Kapitalkosten auf 3,32% (bisher: 3,80%), als Folge des von ihnen nun verwendeten marktgerechten niedrigeren risikolosen Zinssatzes von 0,25% (bisher: 1,00%).Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben, ausgehend vom aktuellen Kursziel in Höhe von 16,35 EUR, weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 15.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link