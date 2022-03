Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze UmweltBank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs UmweltBank-Aktie:

15,10 EUR -5,62% (07.03.2022, 11:28)



XETRA-Aktienkurs UmweltBank-Aktie:

14,80 EUR -5,73% (07.03.2022, 11:09)



ISIN UmweltBank-Aktie:

DE0005570808



WKN UmweltBank-Aktie:

557080



Ticker-Symbol UmweltBank-Aktie:

UBK



Kurzprofil UmweltBank AG:



Die UmweltBank (ISIN: DE0005570808, WKN: 557080, Ticker-Symbol: UBK) ist eine unabhängige Privatbank. Seit mehr als 20 Jahren verbindet sie Finanzen mit ökologischer und sozialer Verantwortung. Dem Umweltschutz hat sie sich nicht nur mit ihrem Namen, sondern auch in ihrer Satzung verpflichtet. Bei keiner anderen Bank können Anleger ihr Geld so konsequent umweltfreundlich arbeiten lassen. Deutschlands grünste Bank hat bereits rund 25.000 Umweltprojekte finanziert. (07.03.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - UmweltBank-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker, Analyst der GBC AG, stuft die Aktie der UmweltBank AG (ISIN: DE0005570808, WKN: 557080, Ticker-Symbol: UBK) von "halten" auf "kaufen" herauf.Wie erwartet habe sich Geschäftsentwicklung der UmweltBank AG im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 dynamisch entwickelt. Gemäß vorläufigen Zahlen habe sich das Geschäftsvolumen, also die Bilanzsumme zuzüglich Eventualverbindlichkeiten und anderen Verpflichtungen, zum 31.12.2021 um 19,7% auf 6.456 Mio. EUR erhöht (31.12.2020: 5.393 Mio. EUR). Ursprünglich sei das UmweltBank-Management von einem Anstieg des Geschäftsvolumens auf 5,8 Mrd. EUR ausgegangen, bevor mit der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2021 die Guidance auf 6,4 Mrd. EUR angehoben worden sei.Die jeweils besser als erwartete Entwicklung sei in erster Linie der weiterhin sehr positiven Entwicklung des Neukreditvolumens zu verdanken. Mit der Neuvergabe von Krediten in einem Volumen in Höhe von insgesamt 845 Mio. EUR (VJ: 689 Mio. EUR) habe eine sehr hohe Finanzierungsnachfrage aus dem Immobiliensektor und dem Bereich der Erneuerbaren Energien vorgelegen. Gegenüber dem Vorjahresstichtag hätten sich die ausstehenden Umwelt-Kredite um 10,8% auf 3.880 Mio. EUR erhöht (VJ: 3.503 Mio. EUR). Auf dieser ausgeweiteten Grundlage basierend, habe sich die Haupteinnahmequelle der Gesellschaft, das Zins-, Finanz-und Bewertungsergebnis erheblich auf 63,20 Mio. EUR (VJ: 54,35 Mio. EUR) gesteigert.Die im Vergleich zum deutlichen Geschäftsanstieg nur leichte Steigerung des Vorsteuerergebnisses auf 38,09 Mio. EUR (VJ: 37,85 Mio. EUR) sei im Rahmen der Unternehmensguidance ausgefallen, die eine konstante Ergebnisentwicklung in Aussicht gestellt habe. Einerseits habe die UmweltBank AG im Zuge eines Vergleiches aus einem Rechtsstreit in 2020 einmalige Sondererträge in Höhe von 4,16 Mio. EUR vereinnahmt, wodurch das Vorjahresergebnis höher ausgefallen sei. Auf der anderen Seite habe das Unternehmen, als Grundlage für das erwartete weitere Wachstum, einen deutlichen Personalaufbau vorgenommen. Gegenüber dem Vorjahreswert von 250 sei zum Jahresende der Personalbestand auf 299 geklettert und damit sei der Personalaufwand auf 16,77 Mio. EUR (VJ: 13,78 Mio. EUR) sichtbar angestiegen. Auch die anderen Verwaltungsaufwendungen, hier insbesondere die Bankenabgabe für Einlagensicherung, hätten sich auf 4,10 Mio. EUR erhöht (VJ: 2,68 Mio. EUR). Die Insolvenz des Greensill-Konzerns habe den Einlagensicherungs-Bestand um rund 3,5 Mrd. EUR reduziert.Für die Bewertung der UmweltBank AG hätten die Analysten der GBC AG ein Residual-Einkommens-Modell herangezogen, wobei mittels der Differenz aus Eigenkapitalrendite und Eigenkapitalkosten die Überschussrendite der Schätzperioden bestimmt werde. Die Summe der diskontierten Residualeinkommen ergebe einen Wert in Höhe von 675,06 Mio. EUR. Angesichts einer ausstehenden Anzahl von Aktien von 35,44 Mio. Stück ergebe sich ein fairer Unternehmenswert je Aktie von 19,05 EUR (bisher: 21,00 EUR). Die Kurszielreduktion sei einerseits eine Folge des Verwässerungseffektes nach dem Einbezug der höheren Aktienzahl nach der durchgeführten Kapitalerhöhung. Darüber hinaus hätten die Analysten der GBC AG eine leichte Reduktion der erwarteten Ergebnisse in 2022 und 2023 vorgenommen.Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs in Höhe von 16,35 EUR vergibt Cosmin Filker, Analyst der GBC AG, das Rating "kaufen" (bisher: "halten") für die UmweltBank-Aktie. (Analyse vom 07.03.2022)