Kurzprofil UmweltBank AG:



Die UmweltBank (ISIN: DE0005570808, WKN: 557080, Ticker-Symbol: UBK) ist eine unabhängige Privatbank im Eigentum von rund 11.000 Aktionären. Seit mehr als 20 Jahren verbindet sie Finanzen mit ökologischer und sozialer Verantwortung. Dem Umweltschutz hat sie sich nicht nur mit ihrem Namen, sondern auch in ihrer Satzung verpflichtet. Bei keiner anderen Bank können Anleger ihr Geld so konsequent umweltfreundlich arbeiten lassen. Deutschlands grünste Bank hat bereits rund 23.000 Umweltprojekte mit zinsgünstigen Förderdarlehen finanziert.



Entlastung der Natur und finanzieller Erfolg sind bei der UmweltBank gleichberechtigte Ziele. Deshalb veröffentlicht sie ihre Ergebnisse regelmäßig in einem integrierten Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht. Seinen Erfolg misst das Unternehmen nicht nur an wirtschaftlichen Kennzahlen, sondern auch an den CO2-Emissionen, die durch die Finanzierung innovativer Umweltprojekte eingespart werden.



Die UmweltBank-Aktie wird im Marktsegment m:access der Börse München gehandelt. Die aktuelle Kursentwicklung ist unter www.umweltbank.de/aktie abrufbar. (14.02.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UmweltBank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der UmweltBank AG (ISIN: DE0005570808, WKN: 557080, Ticker-Symbol: UBK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die UmweltBank verzeichne mit Blick auf das vergangene Jahr erneut Wachstum. Vor allem die Bilanzsumme habe die Nachhaltigkeits-Bank 2021 signifikant gesteigert. Auch beim Ergebnis habe der Vorjahreswert verbessert werden können. Für dieses Jahr sei man verhalten optimistisch. Dennoch: Die Aktie verliere in einem schwachen Gesamtmarkt.Konkret sei die Bilanzsumme bei dem auf ökologische Projekte spezialisiertem Geldhaus um rund 20 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro gestiegen. Das Ergebnis vor Steuern und Rücklagenbildung habe 38,1 Millionen Euro betragen und damit leicht dem Vorjahreswert übertroffen. "Wir starten mit sehr guten Zahlen in unser 25-jähriges Firmenjubiläum. Mit dem Fokus auf erneuerbare Energien sowie bezahlbaren und ökologischen Wohnraum adressiert die Umweltbank Kernthemen einer nachhaltigen Gesellschaft", kommentiere Jürgen Koppmann, Sprecher des Vorstands.Zu den Wachstumstreibern hätten 2021 erneut Umweltkredite gehört, deren Volumen um rund elf Prozent auf 3,9 Mrd. Euro geklettert sei. Allein im abgelaufenen Geschäftsjahr habe die Umweltbank neue Kredite in Höhe von 845 Millionen Euro (2020: 689 Mio. Euro) vergeben.Und auch neue Kunden habe die Bank gewinnen können. Ende des vergangenen Jahres sei deren Anzahl auf über 132.000 (2020: 121.166) gestiegen. Eine hohe Nachfrage habe sich dabei insbesondere im Wertpapiergeschäft gezeigt. Insgesamt habe das von der Umweltbank verwaltete Depotvolumen per Ende 2021 bei knapp 950 Mio. Euro gelegen - ein Plus von über 250 Millionen Euro seit Jahresbeginn.Die Aktie verliere am Montag in einem schwachen Marktumfeld rund vier Prozent auf 16,80 Euro. Im Bereich von 16 Euro sei eine Unterstützung erkennbar. Spätestens da sollte der Kurs drehen.Klar, die Umweltbank sei ein absoluter Nischenplayer. Dennoch dürfte gerade das Thema "Nachhaltigkeit" in der Zukunft noch stärker in den gesellschaftspolitischen Vordergrund rücken und damit für Wachstum sorgen. Auch die Dividendenrendite von rund zwei Prozent sei ein Pro-Argument.Kurzum: Wer investiert ist, bleibt weiter dabei und beachtet den Stopp bei 15,00 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Ausgabe vom 14.02.2022)Mit Material von dpa-AfX