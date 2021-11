Unter den umsatzstärksten Wirtschaftszweigen innerhalb des Bauhauptgewerbes stiegen die Umsätze gegenüber dem Vorjahresmonat bei den "Abbrucharbeiten und vorbereitenden Baustellenarbeiten" mit +25,4% besonders stark an, während es beim Rohrleitungstiefbau, Brunnenbau und Kläranlagenbau mit +2,2% den geringsten Umsatzzuwachs gab.



Mehr Details unter:



https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/11/PD21_514_44.html (10.11.2021/ac/a/m)







Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Der Umsatz im Bauhauptgewerbe ist im August 2021 um 8,5% gegenüber August 2020 gestiegen, so das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Wie Destatis nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, stieg die Zahl der Beschäftigten im gleichen Zeitraum um 1,3%. In den ersten acht Monaten 2021 lag der Umsatz im Bauhauptgewerbe um 0,2% höher als im Vorjahreszeitraum, die Zahl der Beschäftigten stieg um 1,7%.