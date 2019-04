Börsenplätze Umicore-Aktie:



37,05 EUR -14,73% (23.04.2019, 14:03)



Kurzprofil Umicore S.A.:



Umicore S.A. (ISIN: BE0974320526, WKN: A2H5A3, Ticker-Symbol: NVJP, Euronext-Symbol: UMI) ist eine Unternehmensgruppe, die in den Bereichen Materialtechnik und Recycling global tätig ist. Die Geschäftsaktivitäten des Konzerns sind in die Bereiche Katalyse, Energie und Oberflächentechnologie und Recycling gegliedert. Umicore S.A. unterhält Produktionsstätten und Niederlassungen weltweit und hat seinen Hauptsitz in Brüssel, Belgien. (23.04.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Umicore-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Umicore S.A. (ISIN: BE0974320526, WKN: A2H5A3, Ticker-Symbol: NVJP, Euronext-Symbol: UMI) unter die Lupe.Das Recycling-Unternehmen habe die Investoren auf dem falschen Fuß erwischt. Für 2019 würden die Belgier mit einem EBIT in einer Größenordnung von 475 Millionen bis 525 Millionen Euro rechnen, die Schätzung liege jedoch bei 557 Millionen Euro. Die Aktie gehe 16 Prozent in die Knie - das sei der größte Intraday-Kursverfall seit über zehn Jahren. Die Gründe für den schwachen Ausblick würden überraschen.Umicore habe in den letzten Jahren mit hervorragenden Umsatz- und Ergebnissteigerungen geglänzt. Im Geschäftsjahr 2018 hätten die Belgier die Erlöse um 17 Prozent auf 3,27 Milliarden Euro gesteigert. Das EBIT habe die Gesellschaft sogar seit 2014 auf 514 Millionen Euro mehr als verdoppeln können.Ausgerechnet der wichtige asiatische Markt zwinge Umicore nun zu dem verhaltenen Ausblick. Zwar laufe das Geschäft mit Katalysatoren und Recycling. Doch gerade das zukunftsträchtige Geschäft "Energy & Surface Technologies" sehe sich mit schwierigen Marktbedingungen konfrontiert. Für 2020 stelle Umicore jedoch wieder signifikantes Wachstum bei Umsatz und Ergebnis in Aussicht.Der schwache Ausblick komme aus charttechnischer Sicht zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Vergangene Woche habe die Aktie die 200-Tage-Linie erfolgreich zurückerobert. Nun rücke wieder die breite Unterstützungszone bei 33,00 Euro in den Fokus.Langfristig ist "Der Aktionär" weiter von der Umicore-Story überzeugt. Daher bleiben investierte Anleger mit einem Stopp bei 32,00 Euro vorerst engagiert, so Michel Doepke. (Analyse vom 23.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link