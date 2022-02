Stoltenberg habe zu russischen Angaben gesagt, dass man Bewegungen von Truppen und Kampfpanzern sehe, beweise nicht, dass es einen echten Rückzug gebe. "Sie haben Truppen immer vor und zurück bewegt."



Die Lage in der Ukraine habe in den vergangenen Tagen für eine hohe Nervosität unter den Marktteilnehmern geführt. "Im Falle einer Verschärfung oder sogar einer Invasion Russlands rechnen wir erst einmal mit zunehmender Volatilität", so Robert Greil, Chefstratege bei Merck Finck. Es sei aber bei geopolitischen Risiken in der Vergangenheit im Anschluss oft zu Markterholungen gekommen.



"Für Russland macht eine Invasion in der Ukraine in einer rationalen Risiken/Chancen-Abwägung aus unserer Sicht wenig Sinn, da das Land derzeit mit einer steigenden Inflation zu kämpfen hat", sage Greil weiter. Zudem drohten schmerzhafte Sanktionen, "die voraussichtlich den Handel und das Wachstum beeinträchtigen würden".



Die Ukraine-Problematik sei noch nicht vom Tisch. Spitze sich die Lage wieder zu, würden erneut Kursverluste an der Börse drohen. Öl-Aktien würden weiterhin gute Chance bieten, defensive Werte wie etwa Tabak seien derzeit gefragt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach Erkenntnissen der NATO setzt Russland seinen Truppenaufmarsch im Grenzgebiet zur Ukraine entgegen seiner eigenen Ankündigungen fort, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär"."Bislang haben wir vor Ort keine Deeskalation gesehen. Im Gegenteil: Russland scheint den Militäraufmarsch fortzusetzen", habe NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gesagt.Russland habe am Dienstag mitgeteilt, dass nach Manövern mit dem Abzug von Truppen begonnen worden sei. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums vom Mittwoch seien auch mehrere Einheiten, die an Übungen auf der ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim beteiligt gewesen seien, zu ihren Standorten zurückgekehrt.