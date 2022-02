Russland sei der zweitgrößte Erdölexporteur der Welt. Und der Rohstoff selbst sei nach wie vor auch ein Substitut für Erdgas, das in Europa bereits knapp geworden sei. Gold sei traditionell zwar gern gewählter, sicherer Hafen in Zeiten geopolitischer Unsicherheit, aber die Experten würden die Aufmerksamkeit der Leser noch eher auf Palladium und Platin lenken - ebenfalls Edelmetalle, aber hier sei Russland die Nummer 1 bzw. 2 unter den Exporteuren. Schließlich seien sowohl Russland als auch die Ukraine wichtige Produzenten von Weizen.



Warum man den Devisenmarkt im Blick behalten sollte, sei ziemlich offensichtlich. Denn unabhängig von hohen Ölpreisen und erheblichen Zinserhöhungen, sei jede Form von Konflikt nachteilig für den Russischen Rubel. In Zeiten der Not ziehe der USD auf der anderen Seite Liquidität an, so dass der USD/RUB die erste Wahl für Anleger darstelle.



Das schlimmste Szenario sei das einer russischen Offensive, wie sie von den US-Geheimdiensten bereits angedeutet worden sei. Würden russische Soldaten in der Ukraine einmarschieren, hätte das theoretisch Sanktionen anderer Staaten zur Folge. Dabei könnte das komplette Gegenteil passieren, da die größten Druckmittel - wie Russland vom SWIFT-Abkommen auszuschließen - angeblich vom Tisch seien. Die Märkte wissen, dass es im Falle einer russischen Offensive kostspielig würde, das Land zum Rückzug zu bewegen, so die Experten von XTB. Und dieses Wissen schüre Unsicherheit, die sich wiederum äußerst negativ auf russische Aktien, negativ auf Aktien per se, hingegen positiv auf Öl, Edelmetalle und den USD/RUB auswirken würde.



Am wahrscheinlichsten ziehe sich die aktuelle Situation wohl weiter in die Länge. Denn Moskau könne so lange Drohungen aussprechen, wie bestimmte Ergebnisse erzielt würden (die Rede sei von Autonomie oder sogar Referenden in den östlichen Teilen der Ukraine). Obwohl dieses Szenario politisch kompliziert sein möge, könne es für die Märkte eine Erleichterung darstellen. Solange das Invasionsrisiko sinke, sei das positiv für Aktien, dagegen negativ für Öl, Edelmetalle und USD/RUB.



Schließlich ein Szenario, das die Experten von XTB gerne sehen würden: Es gibt einen vernünftigen Kompromiss, und die russischen Truppen werden von der ukrainischen Grenze wegbeordert. Das würde sich äußerst positiv auf Aktien (insbesondere für russische Banken und den RUS50) auswirken. Auf Öl, Edelmetalle und den USD/RUB hingegen negativ. (14.02.2022/ac/a/m)







