Insbesondere eine Rentenreform sei dabei im Fokus. Noch mache der IWF sie nicht zur Grundvoraussetzung für weitere Auszahlungen, jedoch würden die Gelder schon jetzt nur zögerlich fließen, da Kiew auch hinter anderen Reformplänen zurückbleibe. Eine Einigung mit dem IWF auf Arbeitsebene Anfang März gebe allerdings Anlass zur Hoffnung, dass Ende des Monats eine weitere Milliarde USD auf das Konto der Ukrainer fließen werde. Zwischenzeitlich habe die Zentralbank seit September auf weitere Zinssenkungen verzichtet, nachdem die Inflation wieder in den zweistelligen Bereich angestiegen sei. Eine schwächere Währung, höhere Zölle und eine Verdopplung des Mindestlohns würden die Währungshüter derzeit vorsichtig agieren lassen. Obwohl letzteres helfen sollte, die Konsumnachfrage zu stützen, berge der erhöhte Konsum jedoch auch Risiken für die Leistungsbilanz. Zudem würden jüngste Handelsblockaden, die den Kohletransport aus der Ostukraine unterbrechen würden, die Energieversorgung bedrohen und damit Wachstumssorgen schüren.



IWF und die anziehende Konsumnachfrage würden das BIP auf Wachstumskurs halten. Der Konflikt in der Ostukraine und eine schwächere Stahlpreisentwicklung seien Abwärtsrisiken.



Die großen Ratingagenturen seien sich uneins über die Einstufung der Ukraine. Während das Land bei Moody’s bei Caa3 und damit nur ganz knapp über dem Default-Rating liege, würden Fitch und S&P die Lage etwas positiver sehen und das Land nun seit Ende letzten Jahres beide wieder mit B- bewerten. Trotz großer Fortschritte im letzten Jahr hänge das Land weiterhin am USD 17,5 Mrd.-Tropf des IWF und tue sich schwer mit der Umsetzung der Reformen, was immer wieder zu Beunruhigung an den Märkten führe. Die Staats- und Außenverschuldung bleibe mit 74% bzw. 125% des BIP hoch.



Der schwache Bankensektor stelle ein weiteres Risiko dar, auch wenn mit der Nationalisierung von Privatbank letzten Jahres ein wichtiger Schritt zur Konsolidierung gemacht worden sei. Dank der IWF-Hilfe hätten allerdings zuletzt die Währungsreserven wieder auf über 15,5 Mrd. USD aufgebaut werden können. Der nächste wichtige Test für das Land stehe 2019 an, wenn Präsidentschaftswahlen, Schuldentilgungen und das auslaufende Gasabkommen mit Russland die Staatsfinanzen auf eine Belastungsprobe stellen würden. (08.03.2017/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Eigentlich ist die Ukraine auf einem guten Weg: Schon Anfang letzten Jahres drehte sich das BIP-Wachstum zum Positiven, die Wirtschaft nahm stetig an Fahrt auf und verzeichnete im vierten Quartal mit 4,7% yoy sogar das stärkste Wachstum seit sechs Jahren, so die Analysten der DekaBank.Die Inflationsrate sei von Höchstwerten von über 60% im April 2015 in den einstelligen Bereich im letzten Jahr gefallen, nicht zuletzt auch dank der glaubhaften Politik der Zentralbank, die mit der Freigabe des Wechselkurses und entschiedenen Zinsschritten gegen das ausufernde Preiswachstum angekämpft habe. Der IWF habe dabei der Ukraine mit finanzieller Unterstützung zur Seite gestanden. Dennoch bleibe die Situation in der Ukraine angespannt - nicht nur im Osten, wo zuletzt Kämpfe mit russischen Separatisten wieder deutlich zugenommen hätten. Auch wirtschaftlich bleibe es alles andere als einfach. Unliebsame Reformen, die nicht zuletzt auch vom IWF eingefordert würden, würden die Regierung Unterstützung kosten. Eine dünne Mehrheit im Parlament dürfte zwar reichen, um ein Misstrauensvotum abzuwenden, dennoch müsse die Regierung um Premier Hrojsman eine Gratwanderung zwischen Wählerinteressen und IMF-Vorgaben schaffen.