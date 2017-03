Wien (www.aktiencheck.de) - Der britische Energiekonzern BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) legte letzten Freitag 3,7% zu, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Medienberichten zufolge könnte der US-amerikanische Ölgigant Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) (-0,1%) wegen des schwachen Pfund Interesse an der Übernahme des britischen Mitbewerbers haben. Unternehmensseitig sei die Meldung nicht kommentiert worden. Beim Investorentag Anfang März habe der neue Exxon-CEO großen Transaktionen noch eine klare Absage erteilt, um die Bilanz zu schonen und die Dividenden hoch halten zu können. Auch dürfte im Falle einer Übernahme BPs die fällig werdende Zahlung von rund zwei Drittel (USD 12,6 Mrd.) der USD 18,7 Mrd.-Strafe aus dem Umweltdesaster im Golf von Mexiko, für dessen Zahlung die Briten insgesamt 15 Jahre Zeit hätten, eine bittere Pille für potenzielle Käufer sein.



Im weiteren Wochenverlauf w[rden unter anderem die deutschen Energieversorger RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) (Dienstag) und E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) (Mittwoch) und die italienische Enel (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF) (Donnerstag) ihre Geschäftszahlen für das Jahr 2016 vorlegen. Bei E.ON werde infolge des Konzernumbaus mit einem zweistelligen Milliardenverlust gerechnet. Am Mittwoch berichtet darüber hinaus der Rückversicherungsriese Münchener Rück (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF). (13.03.2017/ac/a/m)





