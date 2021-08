Börsenplätze Ubisoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ubisoft-Aktie:

53,32 EUR +0,23% (27.08.2021, 13:29)



Euronext Paris-Aktienkurs Ubisoft-Aktie:

53,34 EUR +0,91% (26.08.2021, 17:35)



ISIN Ubisoft-Aktie:

FR0000054470



WKN Ubisoft-Aktie:

901581



Ticker-Symbol Ubisoft-Aktie:

UEN



Euronext - Paris Ticker-Symbol Ubisoft-Aktie:

UBI



Kurzprofil Ubisoft:



Die Ubisoft Entertainment S.A. (ISIN: FR0000054470, WKN: 901581, Ticker-Symbol: UEN, EN Paris: UBI) ist in der Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von digitalen Unterhaltungsprodukten international tätig. Der Konzern unterhält weltweit mehr als 20 eigene Studios. Zu den hergestellten und vertrieben Spielen gehören beispielsweise Assassin's Creed, Just Dance, Watch_Dogs, Tom Clancy's video game series, Rayman and Far Cry. Über Tochtergesellschaften und einem weltweiten Vertriebsnetzwerk ist das Unternehmen global präsent. Ubisoft Entertainment wurde 1986 von den Brüdern Guillemot gegründet. (27.08.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ubisoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Ubisoft-Aktie (ISIN: FR0000054470, WKN: 901581, Ticker-Symbol: UEN, EN Paris: UBI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mehr als ein Drittel Wertverlust seit Jahresbeginn habe die Ubisoft-Aktie wegstecken müssen. Die charttechnische Unterstützungszone bei 50 Euro bleibe jedoch weiterhin bestehen. Ein erster neuer Titel zeige nun, wie die Zukunft aussehen werde."Riders Republic" heiße das neuste Videospiel des französischen Entwicklerstudios. In der Online-Welt könnten sich Gamer mit Ski, Snowboard, Mountainbike, Jet-Pack und vielem mehr messen. Auf der Gamescom hätten die Entwickler nun ihren offiziellen Trailer gezeigt. Zwar decke das Spiel eher eine Nische ab, die Resonanz der Community sei dennoch positiv gewesen.Nachdem die Ubisoft-Aktie im Jahr 2019 in nur drei Monaten mehr als 36 Prozent verloren habe, sei sie zuletzt im Oktober 2019 unter die wichtige 50-Euro-Marke gefallen. Damals habe der Chart jedoch dort einen Boden ausbilden können, was den Weg für einen Kurszuwachs von 50 Prozent bis zum Hoch im Februar 2020 geebnet habe.Die Charttechnik spreche für sich. Sollte sich die Geschichte wiederholen, wäre ein Kurszuwachs von weiteren 40 Prozent nicht auszuschließen. Bei Ubisoft spiele man jedoch mit dem Feuer. Die Strategie zu ändern, die über Jahrzehnte verfolgt worden sei, sei ein riskantes Spiel. Bewahre sich aber die Entscheidung, vermehrt auf Free-to-Play-Spiele und Premium-Inhalte zu setzten, stehe einer Rallye zu alten Höhen nichts im Wege.Risikofreudige Anleger, die auf die charttechnische Wende setzen, können einen Fuß in die Ubisoft-Aktie setzen, sollten jedoch den Stopp-Kurs des AKTIONÄR bei 48 Euro beachten, so Robin Balke von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link