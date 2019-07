Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Ubisoft Entertainment S.A. (ISIN: FR0000054470, WKN: 901581, Ticker-Symbol: UEN, EN Paris: UBI) ist in der Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von digitalen Unterhaltungsprodukten international tätig. Der Konzern unterhält weltweit mehr als 20 eigene Studios. Zu den hergestellten und vertrieben Spielen gehören beispielsweise Assassin's Creed, Just Dance, Watch_Dogs, Tom Clancy's video game series, Rayman and Far Cry. Über Tochtergesellschaften und einem weltweiten Vertriebsnetzwerk ist das Unternehmen global präsent. Ubisoft Entertainment wurde 1986 von den Brüdern Guillemot gegründet. (18.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ubisoft-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär"Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Ubisoft-Aktie (ISIN: FR0000054470, WKN: 901581, Ticker-Symbol: UEN, EN Paris: UBI) unter die Lupe.Ubisoft habe die Anleger mit den Zahlen zum ersten Quartal überzeugt. Die Videospiele der Franzosen würden sich hervorragend verkaufen und die Spiele-Pipeline für das laufende Geschäftsjahr sei die stärkste der vergangenen fünf Jahre. Ubisoft gebe daher auch nach den Q1-Zahlen an der Börse Vollgas. Die Aktie steige rund vier Prozent.Die eigenen Erwartungen habe Ubisoft laut CEO Yves Guillemot übertroffen. Die Umsätze seien zwar um neun Prozent auf 363 Millionen Euro gefallen, doch die Performance der aktuellen Ubisoft-Titel sei hervorragend gewesen. Spielekracher wie "Division 2" und "FarCry: New Dawn" seien bereits im vorangegangenen Quartal erschienen.Insbesondere mit "Assassin's Creed Odyssey" sei die Geschäftsführung zufrieden. Der aktuelle Teil der langjährigen Spielereihe verkaufe sich besser als der Vorgänger. Rund neun Monate nach dem Release weise das Spiel noch immer ein beeindruckendes Spielerengagement auf und generiere im Ingame-Shop sowie durch Erweiterungen fortlaufende Einnahmen.Ebenfalls überzeugen könne "Rainbow Six Siege". Das vor über drei Jahren erschienen Spiel zähle noch immer zu den Top 10 der umsatzstärksten Spiele der vergangenen fünf Jahre. Eine internationale Spielergemeinde und eine Ausrichtung auf E-Sports sei der Grund, weshalb bei diesem Erfolgstitel die Ausgaben der Spieler für Season-Pass oder Ingame-Items im Vergleich zum Vorjahr noch einmal angezogen hätten.Doch Ubisoft wolle sich nicht auf dem Erfolg ausruhen und plane im laufenden Jahr noch drei Spiele zu veröffentlichen. Positiv: Auf der Spielemesse E3 hätten "Ghost Recon Breakpoint", "Watch Dogs: Legion" und "Roller Champions" bereits einiges an Aufmerksamkeit auf sich ziehen können.CEO Guillemot bezeichne dies als stärkstes Line-Up der letzten fünf Jahre und verspreche sich davon gute Zahlen für die kommenden Quartale. Die finanziell engagierte Spielergemeinde und das prall gefüllte Line-Up würden Ubisoft zu einem Top-Player im Gaming-Sektor machen.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" empfiehlt bei der Ubisoft-Aktie, die Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 18.07.2019)