Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste.

New York (www.aktiencheck.de) - Uber-Aktienanalyse von Analyst Brian Nowak von Morgan Stanley:Laut einer Aktienanalyse bekräftigt Analyst Brian Nowak von Morgan Stanley seine Empfehlung die Aktien des Fahrdienstvermittlers Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Ticker: UBER) überzugewichten.Anlässlich der Uber Elevate Konferenz habe das Unternehmen vor allem vom der Zusammenarbeit der Regulierungsbehörden als entscheidendem Punkt bei der Entwicklung von urbaner Flugmobilität gesprochen.Uber Technologies Inc. habe die Pläne, fliegende Autos ab 2023 auf den Markt zu bringen, bestätigt. Das Management arbeite laut eigenen Angaben jeden Tag daran, UberAir durch das Schließen von Partnerschaften zu einem Erfolg zu machen.Die Analysten von Morgan Stanley halten in ihrer Uber-Aktienanalyse am Votum "overweight" sowie am Kursziel von 56,00 USD fest.Börsenplätze Uber-Aktie:Xetra-Aktienkurs Uber-Aktie:39,02 Euro +2,35% (14.06.2019, 17:35)