Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (16.09.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Fahrdienstvermittlers Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit dem IPO im Mai habe die Uber-Aktie kräftig an Wert verloren. Der Fahrdienstvermittler schreibe immer noch Rekordverluste. Ob man jemals Profitabilität beim Geschäft der Fahrdienst-Vermittlung sehen werde, sei angesichts der harten Konkurrenz mit großen Fragezeichen versehen. Doch es könnte sein, dass ein Geschäftsbereich Uber profitabel mache, dem bislang noch wenig Beachtung geschenkt worden sei.Uber Freight, die On-Demand-Logistikplattform verbinde Lieferanten mit den zu liefernden Frachtladungen. Über die App könnten Spediteure binnen Sekunden zu festen Preisen gebucht werden.Wie wichtig der Bereich Warentransport werden könnte, zeige ein einfacher Marktvergleich. Der Lkw-Markt in den USA habe laut der American Trucking Association im Jahr 2018 einen Umsatz von 796 Milliarden Dollar erzielt. Dagegen seien mit dem Fahrdienstleistungsgeschäft laut Allied Market Research nur rund 36 Milliarden umgesetzt worden.Michael Ramsey, Analyst der Beratungsgesellschaft Gartner, habe dazu gegenüber CNBC gesagt: "Ich denke Uber sieht, dass die Logistik-Branche langfristig ein viel größeres Wachstumspotenzial hat. Dieser Sektor hat seit dem Packet-Boom, der durch Amazon ausgelöst wurde, stark zugelegt."Uber Freight sei 2018 in den USA gestartet. Mittlerweile sei der Service schon in 48 US-Bundesstaaten sowie in Deutschland und den Niederlanden erhältlich. Seit 2018 sei Uber Freight eine eigenständige Geschäftseinheit. Mit mehr als 400.000 Fahrern in seinem Netzwerk gehöre man damit schon zu den größten Playern auf dem Markt.Uber Freight habe das Potenzial, sich in den kommenden Jahren zu einem echten Wachstumstreiber im Unternehmen zu entwickeln. Uber selbst scheine dies erkannt zu haben und investiere massiv in den Bereich. Allerdings stecke das Programm noch in den Kinderschuhen. Aktuell überwögen jedoch die vielen Unsicherheiten, die dem Kurs stark zusetzen würden.Anlegern wird daher geraten, vorerst an der Seitenlinie zu verharren, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.09.2019)