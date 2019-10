Xetra-Aktienkurs Uber-Aktie:

28,00 Euro +0,18% (01.10.2019, 15:28)



Tradegate-Aktienkurs Uber-Aktie:

26,755 Euro -4,48% (01.10.2019, 16:24)



NYSE-Aktienkurs Uber-Aktie:

29,33 USD -3,74% (01.10.2019, 16:18)



ISIN Uber-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Uber-Aktie Deutschland:

UT8



NYSE-Ticker-Symbol Uber-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (01.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Fahrdienstvermittlers Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe."Software-Platform", "Subscription" und "Recurring Revenue" seien die "Buzzwords", die es brauche, um in privaten Finanzierungsrunden Milliardenbewertungen zu erzielen. Doch am öffentlichen Kapitalmarkt würden diese Bewertungs-Luftschlösser in sich zusammenbrechen.Viele der heiß ersehnten Tech-IPOs hätten 2019 enttäuscht. Uber, einst mit 76 Milliarden Dollar bewertet, sei aktuell nur noch 51 Milliarden Dollar wert. Lyft sei von 15 Milliarden Dollar auf 12 Milliarden Dollar hinabgerauscht. Wenige Tage nach dem IPO stehe auch die Peloton-Aktie unter Wasser. WeWork habe dagegen sein IPO gleich komplett zurückgezogen, nachdem Investoren für das in der letzten Finanzierungsrunde mit 47 Milliarden Dollar bewertete Unternehmen nur zehn Milliarden Dollar angesetzt hätten.Die Börse sei angesichts der Unsicherheiten durch Handelskrieg, Trump-Impeachment, Hongkong-Krise, Brexit und Konjunkturschwäche kein rosiges Umfeld - insbesondere für Börsenneulinge, die Unmengen an Cash verbrennen würden. Ein Beispiel gefällig: WeWork verliere 219.000 Dollar in der Stunde und sowohl Umsatz als auch Verlust hätten sich im vergangenen Jahr verdoppelt - auf 1,8 beziehungsweise 1,9 Milliarden Dollar.Würden die jungen Firmen aber wie Software-Aktien betrachtet, weil sie ebenso "digital" arbeiten würden und ihre Geschäftsmodell durch Software ermöglicht werde, könne diese Bewertung nicht standhalten. Ein KUV von 10 sollte nur für Firmen möglich sein, die rasant wachsen, Bruttomargen um die 75 Prozent erzielen und profitabel wirtschaften würden. Für die Aktien erfolgreicher Software-Konzerne - und nicht für WeWork, Uber, Peloton und Co, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Uber-Aktie: