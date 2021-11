Hinweis auf Interessenkonflikte:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (05.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Fahrdienstvermittler Uber habe gestern nach Schließung der US-Börsen seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen dritten Quartal präsentiert. Die Q3-Ergebnisse würden insgesamt Anlass zur Hoffnung geben. Das US-Unternehmen habe seine Erlöse und Bookings deutlich gesteigert und zudem Fortschritte in Sachen Profitabilität erzielt. Eine Kennzahl habe jedoch die Anleger gestört.Nach dem Einbruch in der Corona-Pandemie erhole sich das Geschäft beim Taxi-Konkurrenten Uber. Im dritten Quartal habe das Unternehmen die Erlöse im Jahresvergleich um 72 Prozent auf 4,8 Milliarden Dollar gesteigert.Das Hauptgeschäft mit Fahrdienstvermittlungen, das während der Pandemie zeitweise fast zum Erliegen gekommen sei, habe mit einem Buchungsanstieg um 67 Prozent ein starkes Comeback gefeiert. Zudem hätten die Lieferservices um den Essenslieferdienst Uber Eats weiter floriert.Das Problem: Unterm Strich sei dennoch ein Verlust von 2,4 Milliarden Dollar angefallen, was jedoch vor allem an einer zwei Milliarden schweren Belastung durch bilanzielle Neubewertungen gelegen habe. Besonders die stark im Wert gesunkene Beteiligung am chinesischen Rivalen Didi habe negativ zu Buche geschlagen.Auf bereinigter Basis habe Uber erstmals ein positives Betriebsergebnis (EBITDA) geschafft, in Höhe von acht Millionen Dollar. Analysten hätten mit roten Zahlen gerechnet. Ubers Finanzchef Nelson Chai habe von einem "wichtigen Meilenstein" gesprochen.Auch wenn Ubers Geschäftsmodell in Teilen kritikwürdig sei, dürfte der Konzern künftig zu den Profiteuren des Digitalisierungstrends gehören.Die Uber Technologies-Aktie gehört auf die Watchlist, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.11.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link