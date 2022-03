Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (28.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die britische Hauptstadt London gehöre zu den wichtigsten Märkten von Uber weltweit. Dennoch habe der Fahrdienstleister dort lange Zeit einen schweren Stand gehabt. Zwischenzeitlich sei Uber in London sogar die Lizenz entzogen worden. Nun deute sich dort jedoch eine positive Wende an.Das Unternehmen habe mitgeteilt, dass es nun eine 30-monatige Lizenz in London erhalten habe. Dieses Ereignis beende einen langen Streit von Uber mit der Transportbehörde der Stadt TfL.2017 habe TfL Uber vorgeworfen, seiner "unternehmerischen Verantwortung" nicht nachzukommen, was mögliche "Auswirkungen auf die öffentliche Sicherheit" habe und dem Fahrdienstleister daher die Lizenz entzogen. Unter anderem sei es um die Mängel des Unternehmens bei der Meldung von Straftaten gegangen.Daher habe Uber in den vergangenen Jahren mehrere Sicherheitsfunktionen wie eine In-App-Paniktaste, eine Möglichkeit für Fahrer, ihre Fahrer wegen unsicheren Verhaltens zu melden und eine Möglichkeit für Fahrer, Audio-Aufzeichnungen während der Fahrt zu machen, hinzugefügt.Die Entscheidung der TfL beende eine jahrelange Unsicherheit bezüglich Ubers Möglichkeit, seine Dienste in London anzubieten, dem größten Geschäft des Unternehmens in Europa. Die Nachricht komme für Uber zu einem günstigen Zeitpunkt, da der US-Konzern zurzeit mit steigenden Spritpreisen und einem Mangel an Fahrern kämpfe.Die Uber Technologies-Aktie gehört auf die Watchlist, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link